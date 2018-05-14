Пенсионная реформа: Тигипко вывел детей, машинисты пригрозили остановкой поездов, а Хара испугался

Почему лидер ФПУ исчез и отказался возглавить профсоюзное движение? Говорят, регионала Хару подвесили на крючок, возбудив уголовное дело... Сегодня Верховная Рада должна была голосовать за пенсионную реформу. Поэтому с самого утра под стенами парламента развернулись два митинга. Протестовать против увеличения стажа и пенсионного возраста и в то же время уменьшения пенсий вышли профсоюзы металлургов, предпринимателей, машинистов, педагогов и даже Национальной Академии наук Украины, а также сторонники Юлии Тимошенко, которые от Печерского суда частично переместились под стены парламента. Поддерживали пенсионную реформу под флагами Тигипко... дети.

Как милиция “тигипкомол” от прессы защищала

Так уж повелось, что кучкой “своих”, собранных в поддержку той или иной непопулярной инициативы правительства или парламента, нынешняя власть отгораживается от “несогласных”. Сегодняшние митинги не стали исключением.

Под зданием Верховной Рады разместились группа поддержки пенсионной реформы - преимущественно юноши и девушки, которым не исполнилось и 18 лет, упакованные в символику партии Тигипко. На трибуне, установленной возле парламента, повесили лозунг «Альтернативы пенсионной реформе нет». Молодежь держит плакаты: «Нет подачкам! Да пенсионной реформе», «Требуем пенсионную реформу!». По периметру вокруг поддерживателей установили железные ограждения, потом кордон милици и опять линию ограждений, за которой уже могли располагаться “простые смертные”.

Журналистов на митинг поддержки стражи порядка не пускают. Достаю журналистское удостоверение. - Нет, вам нельзя. Только по аккредитации в Верховную Раду.

- Мне не нужно в Верховную Раду, мне нужно поговорить с людьми на альтернативном митинге, - объясняю милиционеру.

- Я вам еще раз говорю, вам туда нельзя.

- Почему вы отгородили одних людей от других?

- Никого мы не отгораживали.

- Пропустите меня тогда. Вы мешаете моей профессиональной деятельности.

- Девушка, я вам еще раз говорю, я не могу вас пропустить. У меня приказ.

Спорить больше нет смысла. Но противников реформы раздел людей на два фронта тоже возмущает.

- Все люди, кто за реформу или против, должны быть в одинаковых условиях. Они выставили этих малолеток, заблокировали их. Как можно купить детей и поставить их против массы стариков? - возмущается женщина из профсоюзных деятелей, назвавшись Стеллой. - Пришли мы - люди с разных предприятий - чтобы выразить свое. Может и должна быть реформа, но в том случае, если пенсионеры будут получать хотя бы 3-5 тысяч гривен. Ну как такое может быть, чтобы за счет стариков пополнять казну?

- Кто пополняет Пенсионный фонд - по эту сторону баррикад, а кто еще ни гривни в жизни не заработал - они стоят за Тигипко, - добавляет председатель профкома Киевского ремонтного завода. - И они даже не знают, кто такой Тигипко. Это же украинский предатель! Заплатили детям по 80 грн., вот они и стоят. Это вчера по всему Интернету было. Позор такой пенсионной реформе, и такой Раде, и такой власти.

(Проплаченость детей, стоявших под стенами Верховной Рады или распространявших рекламную газету а-ля “как прекрасна пенсионная реформа”, не вызывала сомнения. Позже поинтересовалась у ребят, раздававших газеты на Майдане, можно ли еще устроиться на такую же “работу”. Они рассказали, что это однодневная акция. И их рабочий день уже заканчивается, а за несколько часов стояния им заплатят 100 грн. Но они также заверили, что “акции”, на которых можно подзаработать, бывают очень часто, и если меня это интересует - они меня предупредят).

Жалостливые женщины - представительницы профсоюза пытаются убедить тигипковску молодежь, что пенсионная реформа ничего доброго не принесет.

- Вам придется дольше работать, вы будете получать меньшие пенсии, - рассказывают они через милицейско-железные кордоны ребятам.

- А чего вы за нас волнуетесь?

- Мы отстаиваем права людей. Твоей мамы и твоей бабушки.

- А что вы мою маму цепляете! Следите за своими детьми! - огрызаются парни. - Вы все сказали?

- Нет, не все. Когда будешь в моем возрасте - тогда поговорим.

- Все? Так идите, - уже по-хамски отвечает оболтус.

Правда, не все дети так агрессивны. Некоторые молча выслушивают оппонентов, а затем произносят хорошо заученные фразы о “позитивах” реформы.

- Она рассчитана на то, чтобы была социальная справедливость, - говорит девушка.

Некоторых народных депутатов детский митинг удивил.

- То, что сегодня под Верховной Радой студенты ПТУ и вузов требуют повысить пенсионный возраст, выглядит странно. Это все равно, чтобы пенсионеры возле парламента требовали от депутатов ликвидировать стипендии для студентов, - заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко. - А использовать студентов ПТУ в качестве пушечного мяса при лоббировании непопулярных решений - это превращение инструментов демократии в недоразумение.

Как Кужель земляков-металлургов предала

Инициаторами сегодняшнего протеста профсоюзов выступили металлурги. Рабочие заводов из Запорожья и Днепропетровска были одной из самых массовых профсоюзных сил.

- Мне через 7 лет на пенсию, - рассказывает один из участников митинга, руководитель профсоюзного комитета “Днепроспецстали” Сергей Теряник. - Сейчас работают в тяжелой промышленности преимущественно люди моего поколения - 50-60-х годов рождения. И в первую очередь сейчас ударят этой реформой по нашим карманам.

Мне коллеги пришли и сказали: Сергей, нужно ехать. Если мы будем сидеть дома и ждать, что кто-то за нас что-то решит - мы ничего не отстоим. Наши женщины говорят: ну почему мы должны выходить в 60 лет на пенсию, чем мы отличаемся от тех, кто ушел сейчас? Мы - металлурги - приехали из Запорожья, Днепропетровска, Кривого Рога - это те регионы, которые кормят Украину, дают деньги в бюджет. Мне очень обидно за киевлян. За то, что пришла молодежь, которая за 80 грн. стоит здесь. Их эти 80 грн. не спасут. За них они продают совесть, родителей своих предают.

Мне сегодня очень обидно было слышать Кужель, которая здесь выступала. Она же наша землячка, была депутатом благодаря Запорожью. И она сегодня нас предала. Она со сцены говорит: молодежь, вы умны, что поддерживаете реформу, а вот те, кто “ганьба” кричат, которые здесь приехали, они дураки и ничего не понимают. Она, наверное, не знала, что это приехали металлурги из ее родного города...

Рядом с металлургами разместились представители Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Украины

- Ни для работающих пенсионеров, ни для будущих от этой реформы никакой пользы, - возмущается крепкий машиностроитель. - Это ущемление прав человека, которое запрещено Конституцией. А посмотрите на наш уровень жизнь - у нас же рядовой мужчина до 60 годов не всегда доживает. Мы готовились к тому, что нас могут не пустить на этот митинг. Потому ехали в основном поездами и легковыми машинами. Могло быть больше людей, но микроавтобусы не пропускают. Но география у нас широкая - Харьков, Лозовая, Нежин, Винница, Кременчуг, Полтава...

Не по вкусу пенсионная реформа и педагогам.

“Работники образования и науки Луганщины против ограничений трудовых прав педагогов” - держит плакат учительница из Свердловска.

- Сейчас педагог в 55 лет выходит на пенсию - и это очень тяжело, даже физически. А представляете до 60 лет учителю работать в обязательном порядке. Ну какие знания может дать пожилой и нередко больной человек детям?

Среди представителей профсоюзов - преимущественно людей среднего и пожилого возраста - стоят несколько молодых людей, представляющих Автономный союз трудящихся и Прямое действие. Они держат плакаты: “7% от зарплаты, чтобы банкиров кормить?”, “Пенсионный возраст 100 лет - экономия пенсионного фонда - 100%”.

- Я считаю, что именно молодежь должна обеспокоиться этой реформой. Людям, которые сейчас в предпенсионном возрасте, грозит лишь увеличение пенсионного возраста - это не самый большой изъян пенсионной реформы. Опаснее - повышение трудового стажа. Придется работать больше, до пенсии можно будет не дожить, и размер пенсии будет неизвестен, поскольку вместо солидарной системы пытаются ввести накопительную, то есть наши деньги будут отдавать каким-то банкирам без всяких гарантий.

Протестовать против пенсионной реформы вышли и академики. В частности - профсоюз работников НАНУ.

- Нужна ли пенсионная реформа? Нужна. Но не такая, которую нам предлагают, - начинает речь на импровизированной сцене руководитель профсоюза НАНУ. - Нужно ликвидировать дефицит пенсионного фонда? Безусловно! Профсоюзы предлагали эти пути. Например, во всем мире есть суперналоги на супербогатство. У нас нет. Запад не может понять, почему Украина бедное государство. По количеству баксовых миллиардеров и миллионеров - мы почти впереди всех. Думаю, президент подпишет этот закон со свистом, может, уже и завтра. У президента скромный сын стоматолог. Так сколько зубов ему нужно было вырвать, чтобы войти в сотню самых богатых людей Украины? Кто поверит в искренние намерения президента бороться с коррупцией?.. Пусть он сначала вернет Межигорье. Правда, был слух, что после долгих размышлений Янукович готов отказаться от Межигорья - половину отдает детям, половину внукам... своим.

Украинские академики еще не потеряли чувства юмора.

Руководители профсоюзов предлагают провести конгресс и выработать общую стратегию отношения к власти.

- Профсоюзы - не политическая организация. Но мы должны оппонировать любой власти. Когда они в оппозиции - все они хорошие, когда приходят к власти - сразу забывают о своих обещаниях.

Профсоюзные лидеры прогнозируют, что следующий “майдан” начнется с Донецка, когда “тысячи ограбленных шахтеров выйдут на улицы”.

Машинисты-локомотивщики настроены протестовать и дальше наиболее решительно.

- Свободный союз машинистов, как и все железнодорожники, против этой реформы, - заявляет с трибуны профсоюзный лидер машинистов, одетый в желтый жилет. - Мы можем провести единую общенациональную акцию протеста, с остановкой движения поездов. Давайте объединимся, определим дату и проведем.

Около 12 часов ряды профсоюзов начали пополнять сторонники Тимошенко. Митинг партии «Батькивщина» под руководством народных депутатов Наталии Королевской и Александра Турчинова переместился под Верховную Раду.

- Украинский пенсионный законопроект получил преимущественно негативную оценку экспертов и гражданского общества. Аналогичные пенсионные реформы в Европе вызывают миллионные протесты. Выводя в основном молодых людей под флагами партии в поддержку своего антисоциального эксперимента, Тигипко действует безответственно, толкает общество к конфликту. Это - политическая авантюра, у которой только одна цель, - подкрепить пошатнувшиеся позиции политика во власти, - заявила Королевская.

Депутат также отметила, что так называемые сторонники пенсионной реформы понятия не имеют о том, что они поддерживают, поскольку по состоянию на утро 7 июля на сайте Верховной Рады до сих пор нет сравнительной таблицы пенсионного законопроекта (№7455), который депутаты планируют сегодня рассматривать во втором чтении.

Почему протест профсоюзов не стал массовым?

Федерация профсоюзов Украины собиралась вывести на протесты десятки тысяч работников. Почему же митинг вышел не таким массовым?

- Это была инициатива металлургов - выйти на улицу, - рассказывает заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко. - И Федерация профсоюзов Украины совместно с другими профсоюзами приняли решение выйти на протест. Есть официальное письмо. Но очень быстро Федерация это решение заблокировала, отказалась от него. У ФПУ раньше было два рычага: соцстрах, когда они делили путевки, и имущество. Сейчас осталось только имущество. Думаю, что они не бастовали, потому что у них начинают отбирать имущество и возбуждать уголовные дела.

Почему же лидер Федерации профсоюзов Украины Василий Хара за несколько дней до протестов исчез и отказался возглавить профсоюзное движение? Даже ни одного флагу ФПУ на митинге не было видно.

Очевидно, объяснение можно найти в том, что в начале этой недели прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел по факту расхищения профсоюзного имущества. Работники прокуратуры провели выемку документов в ФПУ. Против самого Хары возбудить дело пока невозможно - как депутат он пользуется неприкосновенностью. Но кто помешает ее снять? Будут убиты два зайца - “регионалы” продемонстрируют, что сажают не только оппозиционеров, и благополучно переделят имущество. Вот после этого стечения обстоятельств лидер профсоюзов и потерял всякий интерес к протестам против пенсионной реформы и “залег на дно”. Обезглавленная ФПУ и не вышла протестовать.

Представителям профсоюзов пришлось перестраиваться и самоорганизовываться "на ходу".

- Хара откровенно врал, когда говорил, что люди не хотят идти на митинги, - говорит Г.Кабанченко. - Люди приходят, приезжают за 300-400 км отстаивать свои права - возглавь их!.. За этот его поступок уже собрали много подписей, чтобы 12 июля провести внеочередной президиум и выразить ему недоверие. Хара не может ввиду своей политической заангажированности исполнять роль лидера профсоюзов. Нигде в мире нет сочетания партийного и профсоюзного лидерства. Впервые профсоюзы объеднились, потому что от этой реформы кто-то потеряет 200 грн., кто-то 600 грн. - но потеряют все.

Яна Солнцева Фото УНИАН