"Джентльменский" ответ на протесты предпринимателей

Полгода назад на площади Независимости у стен Хмельницкой облгосадминистрации предприниматели собрали десятитысячный митинг против принятия нового Налогового кодекса. Требовали встречи с губернатором - не дождались... Тогда входные двери “белого дома” практически были “сметены”, а десяток милиционеров, охранявших покой власти, отсиживались в “окопах”.

Естественно, “джентльменский ответ” не заставил долго себя ждать. 1 июня т.г. Хмельницкий горрайонный суд выносит вердикт: трое активистов Налогового майдана получили по 2 года условно, одна - полтора года. “Бонусом” стала подписка о невыезде на период, пока приговор не вступит в силу.

Но это в окончательном варианте. Сначала же судебное постановление имело другое содержание. Татьяну Ковалевскую и Андрея Полиховского суд присудил к лишению свободы сроком 2 года и 8 месяцев, Александру Бартошуку и Вадиму Коновалову дали 3 года. А дальше, применив статью 75 Уголовного кодекса (освобождение от отбытия наказания), суд определил для них испытательный срок.

Самый молодой осужденный, 26-летний Андрей Полиховский, успел публично заявить свое несогласие с приговором. 9 июня возле облгосадминистрации состоялась акция-протест в его защиту.

Андрей в комментарии корреспонденту УНИАН признался, что за разбитое стекло в дверях облгосадминистрации заплатил 136 гривен, но суд не учел этого смягчающего обстоятельства. Сейчас он готовит апелляцию.

- Ты ожидал именно такого решения суда?

- В худшем случае. Приговор, считаю, незаконный и слишком строгий, поскольку не был выдержан принцип соразмерности наказания. Суд не учел смягчающего обстоятельства: я заплатил 136 гривен за разбитое стекло в дверях Хмельницкой облгосадминистрации. К тому же я искренне раскаялся. Раньше суд также не принял во внимание ходатайства трудового коллектива с последующим взятием меня на поруки.

Но самый главный момент, в котором меня обвиняют, - сопротивление представителям власти (инкриминирование ч. 3 статьи 296 УК Украины). Я этого не совершал и вообще ни одного представителя власти в то время возле меня не было!

- Были ли у тебя столкновения с милиционерами во время акции-протеста?

- Нет. Ни с одним милиционером я не вступал в столкновение или конфликт на акции протеста в ноябре прошлого года.

- Андрей, через полгода теперь можешь объяснить, зачем ломал двери?

- Я никогда не вредил чужое имущество, а тем более государственное, ничего подобного не делал. Это произошло под эмоциональным влиянием толпы и личным возмущением тем, что власть проигнорировала призывы предпринимателей выйти на улицу и пообщаться. Таким поступком чиновники доказали, что их не интересует, как завтра с новым Налоговым кодексом будет жить малый и средний бизнес.

- Некоторые политические силы назвали приговор Хмельницкого суда фабрикацией уголовных дел по указанию представителей власти. Каково твое мнение по этому поводу?

- Безусловно, что дело с “душком” и призвано остановить в Украине любые протестные акции массового характера.

Кульминацией судебного дела оказался набор свидетелей. Среди случайных лиц и милиционеров право голоса получили зампредседателя облгосадминистрации - руководитель аппарата Лилия Бернадская и заместитель начальника управления по вопросам внутренней политики ОГА Александр Войтович. Лилия Витальевна заявила, что во время прошлогодних ноябрьских событий находилась в облгосадминистрации. Она также подтвердила, что митингующие требовали встречи с губернатором, но его не было на месте. А затем, со слов чиновницы, начали вырывать входные двери: одна часть дверей была вырвана и выброшена на обочину. Дальше люди перешли к другим дверям, которые также начали вырывать. Потом, как отметила госпожа Бернадская, пришли работники милиции и начали успокаивать людей.

По мнению господина Войтовича, эпицентр конфликта разгорелся после завершения Налогового майдана, когда группа лиц пыталась проникнуть в помещение ОГА. Он сообщил, что при этом была повреждена ручка от входных дверей, разбито стекло и обшивка дверей.

Объяснение, почему решение суда появилось не в прошлом году, а теперь, элементарно: на очереди принятия парламентом обновленной Пенсионной реформы, к которой у предпринимателей “особое” отношение. А лишняя шумиха, тем более массовые уличные акции - никому не нужны. С другой стороны - это предупреждение сторонникам Всеукраинской акции “Вперед”, которые заявили о неповиновении действующей власти до тех пор, пока их предложения к Налоговому кодексу не будут учтены.

P.S. Весной состоялось заседание отраслевого совета, на котором вышеупомянутая чиновница Лилия Бернадская отметила, что реализация государственной политики поддержки развития предпринимательства в области обеспечивается путем конструктивного диалога (?) между властью и бизнесом области, в частности, благодаря активной работе консультативно-совещательных органов по вопросам предпринимательства при облгосадминистрации, проведению публичных мероприятий при участии представителей бизнес-кругов (круглых столов, совещаний, общественных обсуждений и т.п.). “Власть и бизнес должны быть партнерами, а потому власть открыта для конструктивного диалога с целью решения вопросов, касающихся развития предпринимательства, формирования законодательства, которое будет отвечать требованиям и потребностям предпринимательских кругов”, - выдала Лилия Витальевна.

Виталий Тараненко, Хмельницкий