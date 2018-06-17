Почему Табачник не делает того, что велит Янукович?

Демонстративное русофильство и украинофобство Дмитрия Табачника на должности министра напоминает красную тряпку, которой матадор дезориентирует быка, маскируя настоящие движения. Расчет на эмоции - они традиционно гасят логику. При этом распознание его целей и реальной мотивации - равно как и нейтрализация вреда, который он наносит, - критически важны для общества. Не до смеха - никто не знает, сколько придется возрождать науку и образование после хозяйствования такого министра. И удастся ли восстановить их в полной мере?

«Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены...»

Табачнику всегда импонировала роль идеологического провокатора. С одной стороны, он беспроигрышно ставил на электоральные симпатии шовинистов, требовавших от главы государства радикальных шагов по сближению из РФ. С другой стороны, языковые и религиозные вопросы с успехом отвлекали внимание общества от других решений, шагов и распоряжений министра.

Но в любом случае и при любых обстоятельствах Табачник играл исключительно за себя.

На следующий же день после собственного назначения, министр понял, что не может чиновник такого уровня сидеть в обшарпанном здании без очень высокого забора. Даром, что экономить нужно, в казне денег нет и власть нельзя дискредитировать - а ректоры зачем? А сам процесс выбивания средств из ректоров на пластиковые окна и кондиционеры не только понравился, но и раскрыл глаза на очень неприятный факт: не все ректоры оказались лояльны к новому руководителю.

С тех пор «зачистка» ректорского корпуса тесно переплеталась с расширением и пополнением электоральных ресурсов министра. Не век же ему сотрудничать с ПР и иметь в начальниках Президента. Он и сам парень - хоть куда. То есть готов занять любое кресло.

За «добровольными» взносами на ремонт помещения Минобраза нарисовались издательские средства, густо замешенные на отказе от 12-летнего образования и браковании «неправильных» учебников. Новые условия приема 2010 восстановили коррупционные механизмы при поступлении в вузы, а лето-осень этого же года отличились поразительными диспропорциями в объемах госзаказов вузов в прямой зависимости от меры лояльности их ректоров к министру. При этом информация об изменениях в объемах бюджетных мест была засекречена на уровне наибольшей государственной тайны - лишь через полгода выяснилось, что места добавлялись ректорам заведений, которые и близко не входят в топ-10 лучших отечественных вузов. Тогда как Киево-Могилянская академия не только получила, но и потеряла в госзаказе.

В 2011 году министр тоже не дремал. Благодаря бизнес-проекту по введению итоговых контрольных работ для учеников 5-8 классов, который строился на монополизации их издания силами четырех придворных издательств, отсутствии на протяжении двух месяцев их текстов на официальном веб-портале Минобразования и невероятном аврале, потому что народ узнал о контрольных работах только за три месяца до их проведения. Только в этом проекте прибыль заинтересованных лиц составила около 180-200 млн. грн. Не менее изобретательно Минобразования принуждало руководителей высших учебных заведений к заключению договоров с коммерческой структурой («Империя.info»), принадлежащей сыну одного из подчиненных Дмитрия Владимировича.

Неужели и в самом деле кто-то поверил, будто чиновник со стажем, которого даже коллеги по партии в свое время квалифицировали как «казнокрада» изменит собственную ментальность и отношение к государственной службе?

«Дружба дружбой, а табачок врозь»

Перефразируя высказывание одного из героев «Кавказской пленницы», Дмитрий Табачник всегда путал «государственную шерсть» с собственной и не слишком о том переживал. Даже если его планы прямо противоречили задачам, которые ему ставил прямой начальник - глава государства.

Наиболее рельефно это проявлялось в области реформирования высшего образования.

Судите сами. С одной стороны, Президент призывает обеспечить гарантии прозрачного поступления и равного доступа к высшему образованию всем гражданам. В ежегодном послании к народу Украины глава государства, в частности, велит Минобразованию поддерживать ВНО и «законодательно определить результаты стандартизированного тестирования единственным критерием приема на учебу в вуз». А Табачник вместо этого ежегодно добавляет в Условия приема новые исключения и схемы, позволяющие обойти ВНО и заменить независимое оценивание пресловутыми вступительными экзаменами. При этом целенаправленно лоббирует проект закона, в котором балл ВНО нивелируется слишком высоким баллом школьного аттестата и «баллом вуза».

Неужели министр не слышит, не читает, не руководствуется? Или ему до этого всего нет дела? А может отчитываться привык перед главами других государств, а о нашем политическом лидере не всегда вспоминает?

С другой стороны, Президент Украины неутомимо предлагает нынешнему главе Минобразования гарантировать введение широкой вузовской автономии (в первую очередь, кадровой и административной) с целью повышения конкурентноспособности отечественных вузов и вывода лучших из них в топ-500 мирового университетского рейтинга. Реагирует на эту задачу министр так же своеобразно: намерением централизовать управление отраслью и тотально подчинить вузы министерству. По крайней мере, уже упомянутый проект министерства не только упрощает положенную министерству координационную функцию до репрессивной, но и увеличивает перечень полномочий министерства с 20 до 100.

Вот такая вузовская автономизация a-la Табачник.

Из самых свежих примеров адекватности действий министерства под руководством Дмитрия Владимировича - интересный документ (письмо №1/9-417 от 31.05.2011), завизированный его заместителем П.Куликовым. Без малейшего намека на шутку чиновник запрещает вузам всех четырех уровней аккредитации проводить семинары и конференции за государственные средства. Это при том, что вся наука в этом году усилиями того же Табачника финансируется у нас на уровне бюджета одного Йельского университета, а глава государства видит в ней «ключевой инструмент последующей модернизации нашего государства, укрепления ее конкурентоспособности».

Если Табачник не делает того, что велит глава государства - возникает логичный вопрос: почему? Очевидно, не потому, что не знает, как делать правильно - просто правильно делать ему не выгодно.

Зачем ему прозрачное поступление и мощные, но независимые от него высшие учебные заведения? Какая от того польза ему лично?

Леся Оробец, специально для УНИАН