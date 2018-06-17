Мельниченко: К Януковичу потянулись ходоки, чтобы он остановил дело Кучмы

Даже на канале Пинчука 48% зрителей не поверили в ложь против меня... Откуда у госслужащего Литвина такой достаток?.. Кучма обвиняет меня, что это я организовал убийство Гонгадзе...

То, что происходит в настоящее время с аудиозаписями Николая Мельниченко, напоминает 2001 год. Тогда, после предания пленок огласке, тоже много говорилось о ценности человеческой жизни, об исчезновении Георгия Гонгадзе, производились какие-то хаотические движения, создавались парламентские комиссии. Дело просто заговаривали.

Сегодня после громкого заявления Януковича и возбуждения уголовного дела против Леонида Кучмы, сообщений с первых двух допросов Мельниченко в Генпрокуратуре, кажется, дело опять спускают на тормозах. Сегодня, как и десять лет назад, о нем говорят, но телеэфиры доступны лишь оппонентам Мельниченко. Появляются публикации, которые более или менее изысканно пытаются нам довказать, что майор «ненастоящий», что президент Кучма много сделал для страны и тому подобное. К травле майора приобщилась и Анна Герман, которая в эфире одного из телеканалов зятя Кучмы Виктора Пинчука рассказала трогательную и страшную историю, как ее, достойную, свободную журналистку «Радио Свобода» в Праге незнакомые люди попросили записать голос майора. При этом она почти никого из тех людей не знала, а майор вел себя очень подозрительно и все такое.

На наши вопросы ответил Николай Мельниченко.

ДАЖЕ НА КАНАЛЕ ПИНЧУКА 48% ЗРИТЕЛЕЙ НЕ ПОВЕРИЛИ В ЛОЖЬ ПРОТИВ МЕНЯ

Последнее политическое телешоу на ICTV было посвящено вам. Там много обсуждали вашу нравственность. Как вы чувствуете себя после таких эфиров?

Да, программа «Свобода слова» была посвящена мне. Для меня нет ничего странного в том, что меня не пригласили. Потому что это телеканал зятя Леонида Кучмы. Мы видим, как пиарщики, которые работают за украденные у нас с вами деньги, отвлекают внимание общества от преступлений, задокументированных мной.

Основная тема обсуждения: морально ли или неморально поступал Мельниченко... Возмущает телеведущий Андрей Куликов, который так низко опустил программу. По всем канонам журналистики, по элементарной этике, меня должны были пригласить на «Свободу слова». Но они меня боятся. Потому что я буду говорить правду.

Конечно, там звучала сплошная ложь. Ложь на лжи. Анна Герман, которая поливала меня грязью или забыла, как я давал ей интервью, или врала. Надеюсь, она все-таки забыла... Я тогда в ее передаче говорил все, что считал нужным, никто мной не руководил. Меня поразила эта женщина, она была в такой хорошей норковой шубе.... И сказала, что гордится мной, что я для нее образец героизма...

Потом о Фельштинском и Березовскогом... Еще в 2005 году я обращался к СБУ с просьбой прекратить деятельность Березовского в Украине. Напомню, что я передал свои записи следственной парламентской комиссии, а они небесплатно продали их Борису Березовскому. (Насколько известно, Александр Жир имел Интернет-сайт, где обнародовал эти записи. Считалось, что Березовский дал деньги нардепам на расшифровку пленок. – Авт). Но после всего эфира меня радует то, что, невзирая на всю геббельсовскую пропаганду, 48% зрителей заявили, что не верят в тот бред, которым кормили весь вечер с телеканала Кучмы. Значит, они верят мне. И я благодарен за это народу Украины.

ОТКУДА У ГОССЛУЖАЩЕГО ЛИТВИНА ТАКОЙ ДОСТАТОК?

Николай, ваши, так сказать, оппоненты призывают возбудить против вас уголовное дело за прослушивание кабинета президента. Кучма даже обратился с жалобой в Генпрокуратуру – мол, дело против вас в 2004 году было... закрыто незаконно.

Люди, которые обворовали страну, боятся, что против них будут возбуждены другие уголовные дела.

Чтобы нивелировать доказательную базу, они хотят показать, что я делал записи незаконным путем. А то, что добыто незаконным путем, не может использоваться в суде. Неслучайно Кучма в жалобе настаивает, что у Генпрокуратуры не было правовых оснований признавать действия Николая Мельниченко совершенными в состоянии крайней необходимости. Более того, Кучма сделал маразматическое заявление, что я якобы записывал неведомо как, работал неизвестно на какие спецслужбы, что я никого не предупреждал.

ГПУ должна опросить Кучму относительно той информации, которая содержится в его заявлении. Если он говорит, что я работал на спецслужбу, то пусть предоставит данные, на какую именно спецслужбу я работал, какие гостайны раскрыл.

Следователи провели расследование, допрашивали меня не один раз. Было доказано, что я действовал исключительно в пределах украинского законодательства.

Они хотят выбить меня как добропорядочного свидетеля. Эксперты показали, что записи аутентичны, что они не смонтированы, что на них голоса Кучмы, Литвина и компании, что записи добыты именно тем путем, о котором я говорил (действовал в состоянии крайней необходимости, поскольку речь шла о тяжких преступлениях).

Литвин и Кучма поднялись против меня и мечтают о судебном иске против меня. Но даже если они его подадут, это не будет иск Кучмы или Литвина против Мельниченко. Это будет иск Литвина и Кучмы против украинского народа. Ведь если по эпизодам их деятельности возбуждать уголовное дело, то десятки миллиардов долларов могли бы вернуться в бюджет. Эти деньги можно было бы забрать у семей Литвина и Кучмы. О

Литвине хочу спросить, откуда у госслужащего такие средства? Я абсолютно убежден, что семья Литвина имеет огромное состояние...

Но возвращаясь к жалобе Кучмы, с которой он обратился к ГПУ... Она абсурдна. Посмотрите на аргументы.

Он говорит, что я собирал доказательства, чтобы шантажировать лиц, разговоры которых есть на пленках. Он тем самым подтверждает, что в записях есть информация, которую Кучма может купить. Я буду требовать у прокуратуры, чтобы гражданин Украины Кучма Л.Д. не скрывал преступления, которые якобы совершил Мельниченко. Пусть он скажет, кого Мельченко, чем и когда шантажировал. Он обязан предоставить такие доказательства. Иначе, согласно с УПК, он сам совершает преступление.

КУЧМА ОБВИНЯЕТ МЕНЯ, ЧТО ЭТО Я ОРГАНИЗОВАЛ УБИЙСТВО ГОНГАДЗЕ

Народные депутаты Украины, обратились к генпрокурору с требованием проверить законность закрытия 1 марта 2005 года уголовного дела против вас. Спикером этого обращения стал Юрий Кармазин. Как вы это оцениваете?

Представьте, что ко мне обратились украинские избиратели с сообщением о том, что Кармазин насилует крупный рогатый скот. Надои коров из-за этого очень упали... (Смеется).

Таким способом, через обращение нардепов, запускается черный пиар. У мафии много “шестерок”. Это – одна из них...

Но возвращаясь к сути кучмовской жалобы. Кучма пишет, будто я знал, что преступление готовится, но никого об этом не предупреждал. Это – ложь. Марчук в своей статье говорил, что я предупреждал его, что готовятся преступления. Я предупреждал того же Георгия Гонгадзе. Прокуратура это все знает.

Доходит в этой жалобе до полного абсурда. Кучма обвиняет меня, будто я организовал убийство Георгия. Ну, тогда я председатель масонской ложи...

Ну как это? Я приказал Кучме убить Гонгадзе, Кучма дал приказ Кравченко, а тот дал приказ милиционерам?

Судом доказано, кто убил Георгия. Это что, я дал приказ милиционерам?

Кучма должен предоставить доказательства того, что я дал ему приказ. Если он не предоставляет доказательства, то подпадает под статью “укрывательство преступления”. Или дает заведомо неправдивые свидетельства.

Мафия будет устранена. И никто Кучме – ни Кармазин, ни Мармазин не поможет.

Литвин требует через суд извинений от украинских СМИ за то, что вы его обвинили в причастности к убийству...

Им нужно придушить независимые СМИ. Я благодарен журналистам УНИАН за возможность выражать позицию. Литвин хочет загнать журналистов в стойло. Если суд обяжет СМИ извиниться, то это будет победа над законом, честью и совестью.

Я, например, считаю, если чиновник (Литвин) не может показать, откуда у него Дом роскоши на улице Пушкинской, то он должен его отдать. Я знаю, что у его семьи есть дом в районе Ботанического сада (по ул. Соловцова, 11. – Авт.), туда вложено несколько миллионов долларов. Откуда у государственного чиновника такие суммы? Если заберем его состояние, то мы за три месяца пополним государственный бюджет на десятки миллиардов гривен. Мы станем богатыми, если не дадим чиновнику грабить.

Если Украина это житница, то она больше всего страдает от крыс, которые делают дыры в амбарах и поедают зерно. Сколько бы мы его не засыпали, оно будет исчезать... Наша задача – выгнать крыс и залатать дыры. Не убивать крыс, а выгнать.

Дело против меня – это отчаянная попытка крыс защитить зерно, которое они поглощали и поглощают в этой всеукраинской житнице...

Недавно одно влиятельное издание напечатало интервью члена банды оборотней господина Нестерова. Этот человек сидит в тюрьме. И дал интервью, где утверждает, что в слежке за Гонгадзе принимали участие российские ребята с “московским акцентом”... Еще он говорит, что Гонгадзе мог и не быть убитым...

Мне очень досадно, что это, как вы утверждаете, влиятельное издание опустилось так низко, что дает недостоверную информацию и сознательно вводит в заблуждение читателя.

Это издание никогда не брало интервью у Нестерова. А доверие к самому герою очень сомнительно.

Я, кстати, обращался к этому самому изданию и предлагал, чтобы оно подало другой фактаж, мою точку зрения. Следствием установлено, что найдено тело Гонгадзе.

Относительно участия россиян... За журналистом следили украинские милиционеры и работники Службы безопасности Украины. К величайшему сожалению, многие россияне служат и в милиции, и в СБУ. Один из охранников Януковича – гражданин России. Есть проблемы, что в спецслужбах много людей с двойным гражданством. Очень многие люди, которые должны защищать Украину, работают не на мою Родину. А аргумент, что за Георгием следили ребята с “московским акцентом”... Это сознательная пропаганда, призванная дискредитировать дело...

Я НЕ ЗАПИСЫВАЛ ПРЕЗИДЕНТА, А ДОКУМЕНТИРОВАЛ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

А откуда вы знаете, что это издание не брало интервью у Нестерова?

Я говорю о том, что знаю. Нестеров не сидит возле камеры с Пукачем, как они утверждают. Кроме того, он запускает версию, что якобы что-то слышал от одного из вожаков банды оборотней (убитого в тюрьме) Гончарова.

Это все отвлекает внимание от главного: вор должен сидеть...

Знаете, в чем правы ваши оппоненты? Записывать президента – таки несимпатично...

Был в СССР такой министр Берия. Он, когда ехал по Москве и видел девушку, мог остановить машину и говорил охране: фас. Охрана бежала, хватала девушку, когда ее насиловали в машине, то держала ей ноги.

Есть люди, которые мне говорят, что некрасиво записывать... А скажите, пожалуйста, хотите ли вы иметь такую охрану, которая бы держала ножки вашим дочкам? Или человека, который видел, что совершается преступление, задокументировал их для соответствующего предания огласке и прекращения.

Я бы хотел спросить родителей этих изнасилованных Берией девушек: вы бы такую охрану хотели?

Аморально совершать преступления, аморально убивать, аморально забирать последний ломоть хлеба. Вот – аморально. А я не записывал, я, рискуя жизнью, документировал преступления, чтобы в дальнейшем им была дана юридическая оценка. Именно для этого я обращался к Марчуку, Тимошенко, Турчинову, Морозу...

Поверили бы вы мне, если бы я пришел и сказал, что президент преступник? Что бы вы попросили у меня, чтобы убедиться, что я говорю правду? Спросите у прокурора и судьи, что следует предоставить, чтобы общество поверило, что человек преступник?

Знаете, меня поразили слова Нестерова, о том, что якобы тело, которое нашли в Тараще, может не иметь отношения к Георгию. Это очень жестокая спекуляция на ожиданиях Леси Гонгадзе...

Мы обсуждаем слухи. Даже если Нестеров так говорит, то он кто? Эксперт? Криминалист? Он что, проводил экспертизу ДНК?

Я бы не хотел возвращаться к дискуссии: было убийство или нет... Оно было. Это доказано. Его убили милиционеры. Ему отсекли голову и спрятали труп в Тараще. Для чего возвращаться к этому?

Конечно, любая мама хочет верить в то, что ее ребенок жив...

К ЯНУКОВИЧУ ПОТЯНУЛИСЬ ХОДОКИ, ЧТОБЫ ОН ДАЛ КОМАНДУ ОСТАНОВИТЬ ДЕЛО ПРОТИВ КУЧМЫ

Вы заработали на записях какие-то деньги?

На записях негодяи зарабатывали деньги, на них проходимцы становились президентами и премьерами. Их ситуативно использовали в подавляющем большинстве для удовлетворения своих шкурных интересов и отдельные политики, и организованные политические группировки. Они ставили целью прийти к власти ради своего «сказочного» обогащения.

А я заплатил за записи. Своим здоровьем, здоровьем родителей. У меня мама с папой стали инвалидами. Мне много-много лет приходилось доказывать, что я делал это из патриотических чувств. Я платил много и продолжаю платить сейчас за то, что мои записи стали доказательной базой для очищения власти.

Почему оранжевые не провели исследования по каждому факту нарушения закона? Почему не возбуждено дело по факту создания организованной преступной группировки? Кучма совершал преступление, Кравченко совершал преступление, Пукач совершил преступление...

Чем, по-вашему, завершится дело Кучмы?

К президенту Януковичу потянулись ходоки. Его убеждают, что не нужно создавать прецедент, когда президент будет отвечать за свои преступления. Ему говорят: ты будешь президентом еще три года, а затем и тебя привлекут к уголовной ответственности.

Но в этом многое зависит от журналистов. Если журналисты будут настойчивы, а дело будет слушаться в суде и будет открытым, то Янукович ничего не сделает. Потому что Янукович не имеет отношения к тем преступлениям, которые совершал Кучма.

Для него было непростое решение. Я не голосовал за него, но я уважаю его за мужество, потому что в его правление открыто это дело. Но как только он даст указание, чтобы Кучму не привлекали к ответственности, я все буду делать для того, чтобы эта власть ушла.

Вы создали политическую партию «Украинская люстрация». Идея стара, но востребована обществом. Что должно стать критерием люстрации по вашей версии?

У Украины нет другого пути, чтобы отойти от этой бездны... Или кровавая революция, или мирная люстрация. Можно идти путем эволюции, в таком случае и через сто лет лишь те украинцы, которые были возле бюджетного корыта, будут жить хорошо. А остальные как были бесправным скотом, так им и останутся.

Нет необходимости повторять, что через люстрацию прошли Польша, Чехия, Грузия, Прибалтика... Они отстранили от власти стукачей, коммунистов, представителей спецслужб. Я считаю, что в Украине следует отстранить от власти людей, которые последние двадцать лет занимали высшие должности в государстве.

Основа этого слова, “люстрация” – очищение. И на это есть общественный запрос. Народ говорит о люстрации. Люстрация – это не наказание, это устранение от власти людей, чтобы они не мешали... Был министром, был депутатом – отдохни.

Ми все ожидаем прихода третьих сил. Люди разочарованы властью, но они придут голосовать. Мы будем принимать участие в выборах в Киевсовет, которые состоятся осенью. Убежден, что покажем, как можно достичь цели, работая с избирателем идеологически, апеллируя к его сознанию, а не идя обычной дорожкой его покупки.

Разговаривала Елена Мигачева