Печерский дворец для Литвина, или Что общего у спикера с гетманом Разумовским

«Здесь у нас проблема: канализация проходит по горе, а дома стоят ниже. У меня выгребная яма, а для Литвина поставили станцию, которая перекачивает дерьмо с низкого уровня на более высокий...» - сказала соседка...

Разговоры о строительстве домика, которое ведется для Владимира Михайловича Литвина на Печерских холмах, в печати идут давно. С помощью наших друзей в правоохранительных органах нам удалось отыскать этот важный для общественности объект и снять его на фотокамеру.

Для деток или просто вложения капитала

Комплекс зданий, которые красиво вписались в гористый ландшафт напротив Ботанического сада на углу Тимирязевской, 46 и Соловцова, 11, поражает своей схожестью с дворцом гетмана Кирилла Разумовского, отстроенного недавно в Батурине. Видно, что заказчик строительства увлечен историей, уважает гетманов и их образ жизни.

Наш источник свел нас с бывшим охранником объекта, и вот, что он нам поведал:

- Хозяин раздобыл себе земельный участок лет десять тому назад, когда занимал высокую должность в Администрации президента. Собственно, здесь не один, а два участка: один выходит на улицу Соловцова, второй – на Тимирязеввскую, в целом – почти полгектара земли. Главное помещение имеет около 1200 квадратных метров, в нем три этажа плюс большой подвал. Оно выходит на Соловцова. Здесь есть бассейн, каминный зал, спортзал. Когда я работал, все это только строилось, сейчас, насколько могу судить по внешним признакам, там проводят внутренние отделочные работы. Отдельно построен дом для охраны, служебные помещения, немного ниже – с выходом на Тимирязевскую – большой гараж. Сейчас, вижу, на склоне оформили каскады, поставили забор. Во дворе есть фонтаны, беседки, красивые фонари.

- А кто строил этот архитектурный шедевр?

- Строители менялись так часто, что сейчас трудно сказать, чья это заслуга. Татьяна Константиновна (жена Литвина) очень требовательная хозяйка, хотя и справедливая. Когда что не так – она заставляет переделывать, и так несколько раз, пока не добьется желаемого результата. Но рассчитывались с нами, как следует, жаловаться не на что.

- Общались ли вы с Владимиром Михайловичем?

- Нет, конечно. Он бывал здесь нечасто. Пройдет, посмотрит молча, без всякого слова – и все. Занималась объектом преимущественно Татьяна Константиновна.

- Сколько, по вашему мнению, стоит этот дворец?

- Строители говорили – что миллионы долларов. Но не знаю точно, я чужие деньги не считаю.

- Собирается ли здесь жить его семья?

- Этого тоже не знаю. Слышал только, что хозяин на каком-то этапе охладел к этому дому. Потому что сейчас живет в еще лучшем имении – за городом. А это, по-видимому, для деток или просто – вложение капитала.

Все тихо, только слышно, как станция перекачивает фекалии

Хотя место, где возвышается дворец а-ля Разумовский, считается очень крутым и, по-видимому, самым дорогим в Киеве, его окружают довольно скромные дома. Дворец обнесен стеной, но от соседского глаза ведь всего не скроешь, решили мы и позвонили в соседние калитки.

- Литвина видела один раз, еще лет пять тому назад, - сказала одна из соседок. – Говорят, его жена бывает чаще, но я с ней незнакома.

- Мешает ли вам строительство? Ну – мусор, шум, машины.

- Здесь все очень цивилизовано, никакого шума. Как-то просила строителей и мне плитку положить – сделали не очень дорого. Здесь у нас, знаете, проблема, канализация проходит по горе, а дома стоят ниже. У меня выгребная яма, а для Литвина поставили станцию, которая перекачивает дерьмо с низкого уровня на более высокий. Вот она там немного гудит, когда качает фекалии, а так все спокойно. Разве что тарахтели, когда тракторами землю выгребали, каскады делали. В последнее время строительство оживилось, кладут плитку, паркет...

Владимир Михайлович глупостей не комментирует

За воротами, которые скрывают отстроенный дворец, чувствуется какое-то движение. Видно, как туда-сюда снуют охранники с рациями, что-то носят строители. Мы нажали кнопку звонка. Открыл охранник со значком, на котором написано «Гепард».

- А чей это дворец? – спрашиваем, показав журналистские удостоверения.

- Когда я нанимался на работу, то подписывал бумагу о неразглашении, - вежливо ответил охранник.

- А Литвин здесь часто бывает?

- Не знаю такого, - буркнул он и быстро закрыл двери.

...Ми позвонили по телефону и самому Владимиру Михайловичу, чтобы спросить, когда он собирается переезжать в новое жилище.

- Я глупости не комментирую, - лаконично ответил он через своего пресс-секретаря.

Странно, для большинства людей новоселье – это всегда радость, маленькое житейское счастье – а для Владимира Михайловича «глупость».

Оксана Охримчук, Ксеня Лесив