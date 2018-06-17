Как Путин и Азаров препирались вокруг «идеальной формулы» цены на газ

Своими заявлениями Путин как бы парировал Генпрокуратуре Украины, обвиняемой Тимошенко в заключении газового соглашения, нанесшего убытки нашей стране...Этим он защищал себя...

Во время встречи во вторник в Москве с премьер-министром России Владимиром Путиным глава правительства Украины Николай Азаров не добился ровным счетом ни малейшего прогресса в вопросах газовых поставок российского газа в Украину и его транзита по территории страны в Европу.

Аргументы Азарова были известны заранее, а в разговорах с г-ном Путиным он их лишь повторил. В частности, Николай Янович пожаловался Владимиру Владимировичу на то, что цена российского голубого топлива для Украины не является «справедливой» и «идеальной».

«Эта «идеальная» формула, она почему-то приводит к тому, что наши соседи получают газ по цене меньшей, чем мы. Значит, она не совсем идеальна», - убеждал партнера Азаров. При этом подчеркнул, что Украина не просит сейчас каких-то новых скидок, а лишь пытается добиться оправданных и справедливых принципов формирования цены. «Для нас должен действовать логичный подход, который бы понимался нашей страной. Вы его считаете идеальным, мы его считаем абсолютно не идеальным», - аргументировал украинский премьер-министр.

Кроме того, Азаров попытался оспорить целесообразность и справедливость использования в формуле определения газовой цены стоимости газойля, который в топливном балансе Украины составляет, по его словам, всего одну десятую процента. А ранее украинский глава правительства уже неоднократно заявлял о том, что газовую формулу целесообразно привязать к углю, так как именно уголь является альтернативой газа в Украине.

Еще одним доводом Азарова в пользу необходимости пересмотра газовых соглашений являлось то, что цены на российский газ для Украины растут, а ставки на его транзит в Европу заморожены. «По существу, Украина несет убытки, не получая компенсации за прокачку газа через свою территорию», – заявил он перед отлетом в Москву. И в связи с этим пригрозил, что если Россия не пересмотрит формулу цены газа, то для нее вырастет стоимость транзита газа по украинской территории.

Однако на все вышеприведенные аргументы Николая Азарова были озвучены «контраргументы» Владимира Путина. Причем российский премьер-министр оглашал их в категорической, не терпящей возражения форме – как такие, которые не могут быть поставлены под сомнение и опровергнуты украинской стороной.

В частности, на упрек в том, что для Украины российский газ обходится дороже, чем для других европейский стран, Путин ответил на пресс-конференции следующее: «Практически для всех европейских потребителей российский газ дороже, чем для Украины. В Польше дороже, в Германии не намного, но дороже. Но с германскими партнерами кооперация глубже, чем с Украиной». (Неужели Германия входит в Таможенный союз Россия – Белоруссии – Казахстана?). Когда же украинские журналисты задали российскому премьеру вопрос в лоб, справедливо ли, что цена на газ для Украины выше, чем для европейских стран, которые находятся дальше, и что за транзит Россия платит Киеву меньше, он ответил прямо и кратко, (почти как по поводу гибели подводной лодки «Курск»): «У вас искаженная информация!»

Азаров решился в этом месте пресс-конференции вставить свои аргументы, заявив, что по поводу транзита задававший вопрос украинский журналист все же прав – уж за транзит Москва платит Киеву действительно меньше. «Нет, не прав», – безапелляционно ответил на это Путин. Затем российский кормчий уточнил, что Россия платит Украине за транзит газа европейскую цену, также якобы складывающуюся под влиянием рыночных факторов. «Что касается транзита, то транзит так же, как и цена на газ, рассчитывается по определенной формуле», – заявил Путин.

Относительно замечания Азарова по составляющим газовой формулы Путин сказал, что газойль присутствует во всех европейских формулах Газпрома, и цена на газойль меняется вместе с ценой на нефть. При этом Россия, по его словам, не имеет отношения к волатильности мировых цен на нефть, где лишь 12% относится к реальным поставкам. «Мы что ли создали такую ситуацию? Нет! Кто Северной Африкой занимается, мы? Нет! Ираком кто занимался, мы? Нет! Мы тут ни при чем, – заявил Путин. - Конъюнктура так сложилась мировая…»

Что интересно, данными заявлениями глава правительства России как бы парировал Генпрокуратуре Украины, обвиняемой экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, которой вменяется заключение газового соглашения с Москвой в январе 2009 года, нанесшего материальный убыток Украине. Путин, по сути, встал на ее защиту, защищая вместе с тем себя как сторону, подписавшую пресловутые документы.

Более того, российский премьер заявил, что видит политическую составляющую в преследованиях сейчас в Украине Юлии Тимошенко (чья бы корова мычала). «Все, что делалось прежним руководством, было плохо. Все, что делается сегодня, хорошо – так всегда и везде», - типа поиронизировал он.

Более того, Путин подтвердил, что как раз Тимошенко и настояла на том, чтобы и цена на российский газ для Украины, и цена за транзит формировались исключительно на «рыночных условиях». Хотя где здесь рынок, если цены и тарифи диктуют два монополиста – Газпром и Нафтогаз, - непонятно. При этом указал, что споры по газовому вопросу с предыдущим украинским правительством тоже были очень жесткие.

Подводя же итоги состоявшейся встречи, Владимир Путин заявил, что Россия и Украина подтвердили намерение строго выполнять условия газовых соглашений. Это касается, по его словам, как цен на российский газ для украинских потребителей, так и «надежного» транзита энергоносителей через территорию Украины. То есть дал понять, что Россия не намерена идти ни на какие-то уступки Украине – ни по цене газа, ни по ставкам за транзит. Более того, прокомментировал возможные попытки Украины повысить цены за транзит: в таком случае, заявил он, цены на газ также будут повышены.

Впрочем, ранее Путин открыто заявил о том, что цена российского газа для Украины таки может быть существенно снижена. Однако возможно такое лишь при выполнении одного из двух условий: либо Украина вступит в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, то есть пойдет по совершенно не выгодному для себя пути; либо Киев отдаст Москве свою газовую трубу.

Во время встречи прояснилась интрига относительно озвученного в понедельник главой Газпрома Миллером прогноза о цене в последнем квартале 2011 года российского газа для Украины в 500 долларов за тысячу кубометров. Оказывается, он просто имел в виду формульную цену – без учета скидки на 100 долларов, которую Украина получила по прошлогоднему Харьковскому соглашению о продлении на 25 лет пребывания в Севастополе Черноморского флота России. Следовательно, всё же 400 долларов, а не 500.

Кроме того, нужно учесть, что прогнозы о вероятности цены газа в четвертом квартале на уровне 400 долларов за тысячу кубометров оглашался экспертами еще в марте-апреле текущего года, когда нефть в мире только дорожала. Но в начале мая произошло резкое падение мировых цен на нефть – более чем на 10%. Поэтому и цена российского газа в конце года может оказаться несколько дешевле, чем ранее ожидалось.

Мало того, не нужно забывать также о том, что, по прогнозам многих экспертов, еще в этом году может наступить вторая волна мирового экономического кризиса. А в этом случае цены на нефть могут снова очень резко упасть, как это было во второй половине 2008 года – тогда нефть за несколько месяцев подешевела вчетверо!

При таком развитии событий, да еще в случае, если после падения цены на нефть довольно долго продержатся на низком уровне, стоимость российского газа для Европы может упасть до 200-250 долларов за тысячу кубометров – пусть, не в четвертом квартале 2011 года, а во втором или третьем квартале 2012-го. Для Украины же, с учетом скидки согласно Харьковским соглашениям, импортный газ подешевеет вообще до 140-170 долларов.

Александр Бескоровайный