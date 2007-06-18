Вооруженный конфликт депутатов в Донецкой области (версия БЮТ)

БЮТ заявляет, что инцидент с применением огнестрельного оружия, который произошел между секретарем Добропольского горсовета от Партии регионов Виктором Древалем и депутатом Белозерского горсовета от БЮТ Валерием Сааровым 15 июня в Доброполье, свидетельствует о нежелании местной власти работать в рамках закона и подготовке провокаций.

"Они готовы пойти на всё, даже на беспрецедентно жестокие действия, которые не вкладываются в существующие нормы морали", - сказано в заявлении Добропольского отделения

Блока Юлии Тимошенко.

Добропольское отделение БЮТ называет "циничной ложью" утверждения Древаля о том, что Сааров запугивал его и пытался выстрелить, и отмечает, что "в этой версии есть целый ряд логических нестыковок".

"Сразу же возникает естественный вопрос – если беседа с угрозами происходила в автомобиле Древаля, то каким образом Сааров мог пронести туда ружье, ведь сейчас лето и спрятать под одеждой громоздкий предмет невозможно", - сказано в заявлении.

"Следующий факт, доказывающий то, что Древаль лжет: секретарь горсовета утверждает, что суть разговора с Сааровым сводилась к тому, что последний требовал выделить ему земельный участок, но в городском совете не зафиксировано ни одного заявления от Саарова или его родственников с просьбой о выделении участка", - добавляет Добропольский БЮТ.

Добропольское отделение БЮТ отмечает, что Сааров занимался обращением граждан к горорганизации "Батькивщины", просивших защитить их права в вопросе строительства развлекательного комплекса на месте их торговых точек.

"Разговор, который состоялся между ним и Древалем, касался этого дела. А неадекватная реакция секретаря горсовета была связана с тем, что одним из аргументов Саарова в данном вопросе, были документы, компрометирующие как Древаля, так и мэра. Наверное, было бы не плохо назначить секретарю городского совета наркологическую и психиатрическую экспертизы", -

"Мы попытались… прекратить порочную практику дерибана земли, ведь земля должна принадлежать всем людям, а не только тем, у кого есть партбилет Партии регионов. Теперь мы видим, чем может закончиться подобная борьба за права жителей – использование оружия, прямая угроза жизни – это и есть их методы "покращення життя уже сегодня", - говорится в заявлении.

"Прямо сейчас политическая сила, которая на протяжении 15 лет втихую делит землю, ресурсы и возможности Донеччины в узком кругу однопартийцев, готовит системные провокации для того, чтобыочернить нас и поставить ситуацию с ног на голову, ведь в плане политических манипуляций они мастера", - утверждает БЮТ.

По утверждению местной ячейки БЮТ, пятничная внеочередная сессия местного совета – "этому лишнее доказательство".

"Эти люди, помимо использования прямого физического насилия, угроз и давления, сейчас пытаются обелить себя и выставить нас в качестве преступников… Они ведут себя как обреченные на поражение – мародерствуя, и забирая последнее, уничтожая то, что не могут взять с собой", - подчеркивает Добропольский БЮТ.

Украинская правда

С версией этого конфликта в изложении Партии регонов можно ознакомитьсятут