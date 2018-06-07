Начало процесса над Луценко: специальный суд со специальным судьей

Я сегодня видела Юрия Луценко в суде. Весит, наверное, килограммов 60. Похож на студента. Худой, но на ногах держится. Все, что пришло в голову спросить:

– Как вы?

– Все хорошо. Пью воду.

Кто-то из коллег рядом переспросил о здоровье.

– Я требую освобождения не из-за моего здоровья, а потому, что считаю свое содержание под стражей незаконным. Это 1937 год.

Мы заходили в комнату, где заседал суд, всего на полторы-две минуты. Это была журналистская договоренность. Журналистов с камерами и без них было такое огромное количество, что в зал все не помещались. Тогда договорились, что охранники запускают по двое людей, двое работают там по полторы-две минуты, а потом выходят. В открытые окна зала суда доносились крики митингующих в поддержку Луценко. Яростные и злые в адрес первого замгенпрокурора Кузьмина, судьи Вовка, сочувствующие – в адрес Луценко, одним словом, искренние крики непроплаченного митинга в защиту политзаключенного, которого люди хотят видеть живым.

Чтобы попасть в здание Печерского суда, я прошла через невероятную давку. Последний раз такой аншлаг был в 2001 году, когда арестовали Тимошенко. Слушая коллег, кое-как работая локтями, чтобы оказаться в коридоре напротив двери суда заседаний, я думала, что редкий журналист не критиковал Луценко, когда тот был министром внутренних дел. Я – не исключение. Но вот сегодня пишущие, как один, напирая и терпя жару и толкотню, хотели зайти в зал суда, и, кажется, все снимающие фотокоры и операторы Киева стремились выхватить его объективом. Они так хотели попасть и самим взглянуть на процесс – не для того, чтобы получить гонорар или из боязни получить втык от шефа за несделанный снимок. Ведь фотографий Луценко будет немерено в Интернете. Но все хотели зайти в зал. Это была хоть и ничтожно малая но поддержка нового украинского политзаключенного.

Юрий Луценко старался отвечать на вопросы прессы. А потом иногда присаживался отдохнуть на лавку. Хочется верить, что ему помогала держаться энергетика сторонников. А еще все осознали важность сегодняшнего момента. Все чувствовали так, будто водитель зэковского вида вовсю выворачивает руль изрядно потрепанного грузовика под названием Украина, чтобы развернуть этот самый грузовик к диктатуре. Выражать солидарность Луценко – это как пробовать вцепиться в руль, чтобы помешать этому водителю сделать этот разворот.

Мы, все критики министра-хулигана Луценко, знали, что не можем прощать или не прощать ему грехи и ошибки. Это не в нашей компетенции. Да и держат его в СИЗО не за эти ошибки. Правовой мониторинг международных экспертов это подтверждает. Но просто хотели, чтоб он знал: мы стоим под теми знаменами, которые держит оппозиция. В этом коридоре мы почти год назад ждали решения суда по Диденко. Хотя все понимали, каким оно будет.

Но возвращаясь к Луценко…

В самом начале заседания сюда заходили представители шведского и финского посольств. Из нардепов, кроме представителей "Народной самообороны", пришли бютовцы Андрей Шевченко, Сергей Власенко, Наталья Королевская, отдельные члены НУ-НС. Они были готовы заплатить, чтобы Луценко выпустили под залог. Во всяком случае, при них были выписки с банковских счетов.

На заседании суда сначала было рассмотрено ходатайство Луценко об отводе рассмотрения его дела судьи Вовка. Этот специальный судья из специального суда рассматривает обычно дела оппозиции. Стоя в коридоре суда, видела судью Вовка. Подумала, что его брезгливый и высокомерный вид – реакция самозащиты на откровенно враждебное отношение со стороны журналистов.

Возле Печерского суда атмосфера, как будто ты возле Лубянки. Через какое-то время нам сообщили, что суд отклонил ходатайство Луценко об изменении меры пресечения. Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Грымчак. Потом последовало ходатайство о закрытии дела. Его тоже отклонили. Отклонили и ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Каждый раз выходил кто-то из нардепов – Андрей Шевченко, Олесь Доний, - сообщая о том, что суд отклонил очередное ходатайство.

…Надо было выбираться из зала. За дверями стояли коллеги. Была их очередь увидеть Луценко. Пока рассматривалось ходатайство об отводе, в зале суда был перерыв. После того, как закончился перерыв и объявили, что Луценко будет судить судья Вовк, пришла Юлия Тимошенко. Этим приходом сняла все разговоры скептиков, что она не придет, поскольку переживает за неожиданный рост рейтинга опального министра.

– То, что тут происходит, - это не суд, а судилище тех, кто заказал Луценко. А заказали, потому что боятся патриотов и политиков, способных бороться, – сказала она журналистам.

Моя коллега, которая зашла в зал суда вместе с Тимошенко, рассказала, что она подошла к камере, они шептались, и он был рад ее поддержке.

Из зала заседаний нам передали текст речи Луценко. Все-таки в этот раз побратимы готовились, все было четко. Желающие попасть в зал, попадали, хоть и ненадолго. Содержание заседания предавалось гласности с перерывом в пять-семь минут.

«Меня арестовали по четырем пунктам. Непризнание своей вины, отказ от дачи показаний, общение с прессой, отказ читать материалы дела. Три первых пункта – мои права, гарантированные Конституцией. Четвертый – мое право, а не обязанность, – говорил на суде Луценко, – ценой голодания я показал, что в Украине нет правоохранительной системы. Карательная, политически мотивированная прокуратура есть, а правоохранительной системы нет. Сегодня мы увидели, что в Украине нет независимого правосудия»…

В коридоре и во дворе суда три сотни журналистов продолжали ждать окончания суда. За три часа они не разбежались. Наконец, стали выходить участники процесса. Сторонники экс-министра продолжали скандировать: «Свободу Луценко». Прокурор ушел поспешно, почти убежал. «Ганьба», – кричала вслед толпа.

Когда вышел адвокат, сторонники Луценко снова начали скандировать лозунги в его поддержку. Один из операторов подошел к пожилого возраста женщине и сказал: «Тетенька, …б вашу мать. Замолчите, дайте записать адвоката, мешаете работать».

– Поняла, сыночек, – покорно сказала неумолкавшая заводила. – Молчим, снимайте и записывайте про Юру хорошенько.

– Я не видел за всю адвокатскую практику подобного беззакония. Юрий Луценко будет находиться под стражей до тех пор, пока суд не изменит свое мнение относительно целесообразности дальнейшего его держания под арестом. Первое судебное заседание по делу по существу должно начаться 27 мая.

…Пока записывался материал, стало известно, что Юрий Луценко прекращает голодать.

Правильно: Украине нужен живой Луценко.

Елена Мигачева

Фото УНИАН