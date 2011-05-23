Чтобы вывезти Луценко из суда, милиция перекрыла Крещатик
16:09, 23 мая 2011Политика
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Пешеходную часть
Милиция на несколько минут перекрыла пешеходную часть на одной стороне Крещатика, возле въезда к Печерскому районному суду Киева, чтобы конвой смог вывезти экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из здания суда.
Как передает корреспондент УНИАН, для этого поперек тротуара в две шеренги выстроились работники милиции и спецподразделения «Беркут».
Сейчас экс-министр в сопровождении конвоя покинул помещение Печерского райсуда.
Ни журналисты, ни адвокат, ни супруга Ю.ЛУЦЕНКО не знают, куда его повезли: в больницу или в СИЗО.
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