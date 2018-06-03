Акция “Вперед”: катализатор всеукраинского общественного протеста

После Налогового майдана и сторонники, и оппоненты протестующих предпринимателей рассуждали на тему, чем завершится эта неожиданно мощная предпринимательская акция. Следует ли предпринимателям допускать к ней политиков или нет? Испугаются ли предприниматели преследований? Каким путем продолжится борьба предпринимателей? Следует ли им идти на компромиссы с властью?

Это далеко не исчерпывающий перечень вопросов, которые ставили себе и организаторам наблюдатели, журналисты, политологи, политики. Но выглядит так, что Налоговый майдан жив и становится мощной формой гражданского взаимодействия. Предприниматели активно общаются, помогают друг другу, формируют новое налоговое законодательство, предлагают изменения Кабинету министров. А когда эти изменения не принимаются, люди выходят на акции протеста. Такие, как позавчера у Верховной Рады. Эта акция называлась “Вперед” и собрала свыше пяти тысяч участников из всех регионов.

Насколько такие акции эффективны, услышала ли власть протестующих? Имела ли акция “Вперед” политическую окраску? И будет ли у нее общественная поддержка? Возможна ли отставка Азарова, которой требовали участники? Будут ли по их требованию (хотя бы частично) внесены правки в Налоговый кодекс? Могут ли такие акции, как "Вперед”, стать основой нового общественно-политического движения?

Эти вопросы мы задали экспертам.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества: ПОСЛЕ АКЦИИ “ВПЕРЕД ” ВЛАСТЬ УСЛЫШАЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Такие акции протестов, как “Вперед”, возникают, когда нарушена коммуникация между обществом и властью. Когда власть принимает решения, которые приходится дорабатывать путем таких общественных протестов. Безусловно, власть услышала предпринимателей, и акция движения "Вперед” была эффективной. Позиции предпринимателей были донесены до Кабинета министров и Верховной Рады.

Если бы на этапе подготовки управленческого решения учитывали позицию предпринимателей, они бы не выходили на акции протеста. Вспомним, что сама Наталия Королевская подавала ряд законопроектов, содержавших требования к налоговому законодательству. Если бы их приняли раньше, то это показало бы готовность парламентского большинства к сотрудничеству с предпринимателями. Вместо этого сами депутаты большинства теперь будут вынуждены делать ту же работу, которую уже проделала Королевская.

Но в самом протестном движении есть определенные опасности. В первую очередь это проблема координации. День гнева, который предшествовал акции “Вперед”, был фактически фальш-стартом и показал, что в протестной среде нет единства позиций. А с другой стороны, такая нескоординированность дала власти время. Поэтому она воспользовалась ситуацией и приняла ряд решений на опережение.

Например, сработало решение Кабинета министров о повышении зарплаты педагогам, и педагоги не вышли на акцию 17 мая.

Акция «Вперед» показала, что и гражданскому обществу, и власти стоит искать новые площадки для диалога. Власти следует подумать над тем, чтобы привлекать новых депутатов, которые, возможно, не входили в большинство, к более конструктивной работе, направленной на разработку управленческих решений. Это лучше, чем доводить до акций протеста.

Думаю, акции протеста продолжатся. Но надеюсь, что сотрудничество между предпринимателями будет происходить путем переговоров, а управленческие решения будут приниматься не на площадях, а в кабинетах профессиональными экспертами в результате обсуждения из объединениями предпринимателей. Именно там должна находиться точка для понимания.

Сами же протестные акции должны происходить тогда, когда нарушен диалога власти и общества. Думаю, что процентов 90% поправок, предложенных протестной инициативой, парламент учтет. В конечном итоге, об этом заявили представители и Кабинету министров, и большинства Верховной Рады.

В отличие от Дня гнева акция “Вперед” менее политизирована. И в этом заключается позитив таких инициатив. Конечно, они выдвигали решение об отставке правительства. И понятно, что вопрос переформатирования правительства, коррекции курса правительства, изменения подходов к работе в настоящее время актуален. Хотя не думаю, что отставка возможна в ближайшее время. Правительству в той или иной форме придется менять свою работу. И это станет в том числе результатом акции. Потому что именно предприниматели подталкивали правительство к более активной работе, а не имитации работы.

Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НАУКМА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ КАТАЛИЗАТОРОВ ВСЕУКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОТЕСТА

Такие акции очень нужны... Потому что власть проводит бульдозерную политику и преимущественно не обращает внимание ни на позицию гражданского общества, ни на экспертное мнение. И выглядит так, что единственный способ привлечь внимание к нынешним проблем - проводить протесты. Пример Налогового майдана это подтверждает.

Кроме того, мы видим падение рейтинга власти, и это не может власть не тревожить. Протестные настроения растут.

Будут ли акции эффективными? Думаю - да. Потому что власть хоть и не всегда, но все-таки слышит протестные голоса и мнение международного сообщества. Эффективность акции будет зависеть от того, насколько они массовы, какие предпринимательские организации они представляют. Здесь следует учесть, что власть будет пытаться раскалывать участников. Так, как способствует расколу оппозиции... Это, очевидно.

Смогут ли предприниматели влиять на кадровую политику и ротации правительства? Так как они требовали отставки Азарова. Нынешняя модель власти, сложившаяся после принятия Конституции 1996 года, предусматривает, что президент единолично будет иметь возможность тасовать правительство. Думаю, рано или поздно отставка Азарова состоится. Его в какой-то момент принесут в жертву. То есть ему отдадут должное, но найдут повод заменить. Но повлияют ли на это акции протеста, сказать тяжело. Здесь в значительной мере все будет зависеть от массовости акций. Я прямой зависимости отставки премьера от проведения акций не вижу. Возможно, по требованию предпринимателей будут жертвовать министрами.

А вот требования предпринимателей относительно поправок в Налоговый кодекс могут быть внесены в закон. Они живо обсуждаются, и власть, если будет действовать разумно, вынуждена будет идти на определенные уступки. По крайней мере хотя бы для того, чтобы снизить напряжение. Могут ли такие акции стать основой создания нового движения? Я этого не исключаю. В обществе накапливается протестный потенциал. Но выйдут ли люди массово на улицу, а если выйдут, то когда, - прогнозировать тяжело. Так же тяжело сказать: под какими лозунгами выйдут и кто их будет возглавлять.

Не исключаю, что предпринимательское движение станет одним из катализаторов всеукраинского общественного протеста.

Владимир Цыбулько, поэт, политолог: КОРОЛЕВСКАЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПРОМОУТЕРОМ НАСТОЯЩЕЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ

Думаю, акции состоялись еще и потому, что в их проведении заинтересована часть властной верхушки. Это не выпускание пара. Это сила. Но ее проявление возможно, потому что внутри власти также происходит внутренняя борьба. А интересы предпринимателей совпали с интересами части власть имущих.

Разумно было проводить акции, не опираясь на политические бренды. Традиционные политические силы и традиционные политические практики набили оскомину. Организаторы акции “Вперед” решили, чтобы было минимум политических ассоциаций. И мне кажется, им это удалось. Иначе, заинтересованная часть истеблишмента не одобрила бы их проведения.

Думаю, изменения в правительстве неизбежны. И как раз именно сейчас готовятся закладки для будущей новой властной команды. Те, кто придет к власти в будущем, должны иметь определенное интеллектуальное оружие. Уметь найти компромисс. А то, что вносится сегодня “от улицы”, завтра должно найти благосклонность у властной команды. Поскольку то, что вносится, это - рациональные идеи. Там нет прямой политической спекуляции. Конечно, такие акции могут стать основой нового политического движения. Думаю, госпожа Королевская, которая фактически возглавляет акцию, вырастает из бютовских штанишек. Тем более что идеологический бютовский багаж связывает ее перспективы. Поэтому мне кажется, что именно госпожа Королевская может стать промоутером настоящей либеральной политической силы, запрос на которую сформировался давно.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины: ОНИ СМОГУТ СТАТЬ ОСНОВОЙ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Акции наподобие “Вперед” актуальны и несколько выделяются на фоне других протестных действий. Протестующие ставят очень конкретные цели, которых реально можно добиться. Конечно, можно выдвигать требования импичмента президента и отставки парламента, но мы понимаем утопичность таких требований.

Акция “Вперед” ставит перед собой реальные цели. Не хотел бы оценивать количественный состав протестующих - важен состав качественный... Налоговый майдан - это протест людей, которым есть что терять. А это более результативный протест, чем акции всех желающих вокруг абстрактных лозунгов. На фоне всех протестов, которые происходят в последнее время, “Вперед” выглядит достаточно структурированной акцией и очень реалистичной. Несмотря на то, что локомотивом акции является член фракции БЮТ-Батькивщина Наталия Королевская, мы не видим там политических лозунгов, флагов политических партий, что хорошо. Но там есть ряд общественных деятелей. Я бы советовал таким движениям и в дальнейшем максимально дистанцироваться от политических брендов. Возглавлять их могут или политики, или публичные люди, но следует отстраниться от политических брендов.

Если давать оценку требованию отставка премьера... Она видится реальной, впрочем, одной акции “Вперед” для этого мало. Нужная системная, регулярная и более массовая кампания.

Но в целом мне эта акция “Вперед” на фоне других кажется более-менее организованной и эффективной. Думаю, что она сможет стать основой общественно-политического движения. Давайте вспомним, как развивались общественные политические движения и в Украине, и за рубежом. Конечно, будущее этой силы зависит от того, как поведут себя организаторы, не перессорятся ли они. Если они будут иметь концепцию, четкий план действий, если акция "Вперед” избежит болезней конфликтности и несогласованности, то у них вполне позитивная перспектива.

Опрашивала Елена Мигачева