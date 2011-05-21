Редактор призналась, что дорисовала патриарху Кириллу прихожан на литургии

Виолетта Магарит, редактор «того самого снимка» с площади Свободы в Харькове, на котором количество присутствующих на литургии с участием Патриарха Кирилла было увеличено вдвое, не имела никакого злого умысла и глубоко сожалеет о случившемся. Об этом она сообщила сайту «Религия в Украине».

«Я, и никто другой, в трезвом рассудке и при памяти редактировала это фото, - сказала Виолетта. - Людей на площади на том фото казалось мало. Могли бы собраться и больше.. Было бы красивее. Вообще, я люблю красоту. Стараюсь удачнее кадрировать снимок, чтобы не было "порубаных" голов, людей, коней».

«Поверьте, никаких интересных подробностей не открою», - сказала Виолетта. По мнению редактора, «манипуляции на пути к эстетике и совершенству иногда необходимы». Однако она признает свою оплошность, которую называет «торжеством бессознательного».

Как сообщалось, по случаю торжественного проведения Патриархом Кириллом литургии на площади Свободы в Харькове 8 мая официальный сайт Русской Православной Церкви обнародовал информацию о том, что на богослужении «присутствовало около 40 тысяч человек». Вместе с тем на фотографии, не прошедшей редакторскую правку, видно, что количество людей на площади не соответствует этому числу.