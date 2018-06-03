Кем Янукович может заменить Азарова?

Кресло под премьер-министром Николаем Азаровым качается уже давно. А после последнего “наезда” председателя Совета министров Крыма Василия Джарты из-за гречки, отставку Азарова стали называть уже вопросом времени. Кто заменит Николая Яновича на должности? С этим вопросом мы обратились к политологам.

ПРЕЕМНИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ ДАЖЕ ХОРОШКОВСКИЙ Владимир Фесенко:

Сейчас ходят много слухов о том, что отставку Азарова якобы лоббирует Дмитрий Фирташ. И вчерашний репортаж Интера о митинге Королевской, где звучал именно лозунг об отставке Азарова, косвенно эту версию подтверждает.

То, что Азаров рано или поздно уйдет, - всем понятно. Есть недовольство работой правительства. В частности премьер-министра.

Эксперты считают, что целесообразнее заменить Азарова осенью. Сейчас, в начале летнего каникулярного сезона, когда спокойнее экономическая атмосфера, нет прямых поводов для отставки правительства. Лучше менять премьера, когда нужно или кого-то принести в жертву, или снять социальное напряжение.

Есть разные кандидатуры на кресло Азарова. Я слышал, что преемником может стать и Валерий Хорошковский. Но с точки зрения логики украинской политики, и, в частности, логики президента - нужно сохранить баланс интересов. В этом смысле Азаров был фигурой баланса. В нынешнем правительстве такой фигурой в принципе является Клюев. Он также не принадлежит прямо к какой-то конкретной политической группе, хотя он классический “донецкий” и стоит ближе, конечно, к Ахметову, чем к Фирташу. Такой себе “молодой Азаров” с точки зрения дистанционированности от отдельных бизнес-политических групп. К тому же Клюев тащит на себе много оперативных задач правительства. В этом смысле такая замена была бы более-менее оптимальна. Но это вопрос политической логики, интриг - кто убедит президента.

Может быть сделана ставка на “молодого реформатора”, тогда возникнут кандидатуры Сергея Тигипко или Акимовой, хотя у нее нет опыта правительственной работы. Это ее минус. Возможна такая комбинация, когда фактически Кабмином будет руководить, например, тот же Клюев, а представлять правительство политически предоставят “молодому реформатору”.

Но возможные и сюрпризы - кандидатура, которую никто не ожидает.

Сейчас еще рано говорить, что вопрос решен и Азарова заменят. Риски для Николая Яновича выросли существенно. Но вопрос пока не решен. Мне кажется, президент будет учитывать, что для него лучше: сегодня заменить Азарова или сделать это все же осенью.

ПУТИН НЕ ХОЧЕТ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С АЗАРОВЫМ, ПОТОМУ ЧТО ТОТ ЕМУ “НЕРОВНЯ” Виктор Небоженко:

Заканчивается срок профнепригодности Азарова. Все помнят знаменитую фразу о том, которая пришла “команда профессионалов”. На профессионализм уже нельзя давить, и врагов правительства Азарова, то есть прежнюю власть, тоже неприлично винить во всех грехах, когда прошло уже больше года. Поэтому вопрос стоит в первую очередь о какой-то имиджевой перемене.

Но самая главная здесь экономическая проблема, международная. У нас летом всегда проходят очень тяжелые переговоры по газу. Сейчас и Азаров, и Янукович, и часть депутатов поднимают вопрос о пересмотре цены на газ. Путин, без пяти минут президент, не хочет вести на равных переговоры с Азаровым. То есть нужно искать человека, с которым бы Путин согласился эти переговоры вести. Вот в чем проблема.

Для Путина и Бойко тоже неровня...

После этой странной административной реформы Кабмин уже не является единственным исполнительным органом власти. Она состоит из нескольких Кабминов. Если премьером становится Бойко - остальные возмущаются. Если становится Клюев - недовольны остаются Азаров, Колесников, Бойко. Финансово-промышленные группы поделили Кабмин по своим интересам. И сейчас сдвиг в интересах той или другой финансово-промышленной группы разрушает шаткий баланс, на котором держится административная вертикаль. Поэтому ставку президент будет делать на какую-то нейтральную фигуру. Это может быть “Азаров, младший по возрасту”. Напрашивается кандидатура Тигипко. Но он нужен для другого дела - на него нужно повесить социальную контрреформу или еще более серьезные вещи. Тигипко - очень ценный кадр в сегодняшних политических играх, и он понимает свою важность. В случае ареста, например, Тимошенко, можно арестовать и Тигипко, чтобы выдержать баланс: якобы мы справедливо относимся и к своим, и к чужим.

Главный вопрос - с какой ценой газа встретит Украина зиму. И он не решается в рамках азаровских договоренностей. Следовательно, будут искать человека, который бы сказал: я этого не обещал, не говорил, начинаем все с нового листа. Вот почему нужна замена Азарова, а не потому, что он стареет или говорит глупости о лопатах.

ОТСТАВКА АЗАРОВА - ЭТО ПОКА ТЕМА, КОТОРУЮ УМЫШЛЕННО ЗАБРАСЫВАЮТ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ Владимир Лупаций:

Отставка Азарова не является свершившимся фактом. То, что в информационном поле появилась эта дискуссия, свидетельствует только о том, что внутри верхушки власти развернута дискуссия - каким образом реагировать на ситуацию с падением уровня доверия, с обвалом рейтинга, с пробуксовкой реформ.

Очевидно, что ключевые финансово-экономические группы, которые стоят за ПР, больше не устраивает переходная фигура, которой был Азаров. Они хотят видеть человека, который больше будет прислушиваться к их интересам. В то же время в руководстве государства наблюдается обострение ситуации, пробуксовка экономических реформ. Соответственно, отставка Азарова может позиционироваться как способ канализировать социальное недовольство и обновить, запустить какой-то новое поколение.

Есть два сценария. Один - когда происходят перемены на персональном уровне, то есть на уровне первого лица правительства - Азарова. Второй - более мягкая ротация: премьер-министр сохраняет должность, но происходят кадровые изменения - прилив новой крови.

ЯНУКОВИЧ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ФИГУРУ, КОТОРАЯ БЫ УРАВНОВЕШИВАЛА ГРУППЫ ВЛИЯНИЯ И НЕ ПОДСИЖИВАЛА ЕГО Александр Палий:

Власть заинтересована в том, чтобы снять с президента социальное недовольство, которое на него естественно падает после конституционной реформы, и перевести его на кого-то. Поэтому Азаров здесь достаточно удобный громоотвод, и правительством вместе с ним.

Кроме того, очевидно, что нынешнее правительство абсолютно не способно к реформам. Это правительство, которое говорит о реформах, а в действительности никакой деятельности, кроме раздела финансовых потоков и решения каких-то текущих проблем, не осуществляет.

Очевидно, что у президента есть проблема - где найти фигуру, которая, с одной стороны, уравновешивала бы разные группы влияния в его окружении, а с другой - была бы очень лояльна к нему и не “подсиживала” Януковича. Кадровая бедность нынешней власти и предопределяет такую долгую жизнь нынешнего Кабмина, который в естественных условиях никогда бы на такую жизнь не мог рассчитывать. Януковичу банально некем заменить правительство из своего окружения. А взять настоящего квалифицированного менеджера, который бы мог действовать, Янукович просто боится.

Я слышал о кандидатуре Присяжнюка... И то, что Джарты довольно резко высказался в адрес Азарова - думаю, свидетельство того, что с его стороны тоже есть какие-то надежды на это кресло. Симптоматично, что резко отвечать премьер-министру начинает не только глава правительства Крыма, но и председатель ВР, который у нас отличается тем, что очень хорошо держит нос по ветру.

Опрашивала Яна Солнцева