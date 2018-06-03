Паника в Беларуси: «зайчик» и Лукашенко допрыгались...

В Беларуси в последние дни началась настоящая паника среди населения. Граждане страны сметают с полок магазинов практически любые не скоропортящиеся продукты питания. Хотя и с оговорками, но этот факт вынуждены были признать даже в белорусском правительстве.

«Сегодня утром мониторинг показал, что в отдельных населенных пунктах возникли перебои с некоторыми продуктами, появился ажиотажный спрос на соль», - заявил в четверг заместитель премьер-министра Сергей Румас. Также он отметил, что ажиотажным спросом в последние дни пользуются макаронные изделия и крупы. Но при этом чиновник, как и полагается по статусу, заверил общественность, что правительство контролирует ситуацию, и в ближайшие дни товары появятся в магазинах.

Однако белорусы, похоже, больше не верят ни родному правительству, ни президенту Лукашенко. Раньше с полок магазинов начали исчезать импортные товары, а теперь возник дефицит товаров и отечественного производства. Например, упомянутая Румасом соль подорожала в последние дни в 5 раз – раньше она стоила 1 тыс. руб., сейчас - 5 тыс. руб. Но и по такой цене ее нельзя найти в розничной торговой сети.

Виной же паники стала катастрофическая ситуация на валютном рынке Беларуси и, в частности, мощнейший обвал белорусского рубля по отношению к твердым валютам в минувшие среду и четверг. Повышенный спрос белорусов на доллары и евро наблюдался уже несколько последних месяцев, в связи с чем их цена на «черном» рынке была примерно на треть выше официальной. А с 11 мая Национальный банк Беларуси отменил ограничения на наличном валютном рынке, вследствие чего курс в обменных пунктах мгновенно вырос с 3 тыс. рублей за доллар до 4 тыс. рублей. При этом иностранной валюты в свободной продаже не появилось даже по новому курсу, что предполагало ее дальнейшее подорожание.

И именно так в последние дни и случилось. Как стало известно, в четверг за один доллар в Беларуси давали уже 7000 рублей, а иногда цена американской валюты доходила даже до 10 тысяч. Таким образом, белорусский «зайчик» рухнул по сравнению с недавним официальным курсом практически в три раза! Ситуация, конечно же, кошмарная. Поэтому белорусские власти предпринимают в последние дни отчаянные попытки хоть как-то спасти положение на валютном рынке и удержать галопирующую инфляцию. Для чего обратились за экстренной финансовой помощью, в первую очередь, к России. Но в Москве не сильно спешат оказать поддержку белорусскому правительству, несмотря на бодрые заверения на этот счет высокопоставленных чиновников из Минска.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 17 мая заявил, что договорился с российским коллегой Дмитрием Медведевым о предоставлении Минску в этом году кредитов на общую сумму 6 млрд. долл. Однако в Москве господина Лукашенко сильно подкорректировали, заявив, что получит он только 1 млрд. долл., да и то в обмен на полный контроль «Газпрома» над «Белтрансгазом».

Через два дня – 19 мая – премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович озвучил уже не столь радужную перспективу относительно помощи из Москвы. «Условия все согласованы, подходы определены, суммы выверены, - сказал Михаил Мясникович. - Мы договорились с Российской Федерацией, что через систему Антикризисного фонда ЕврАзЭС будем решать вопрос о 3 млрд. долл., даже, может быть, о 3,5 млрд. долл. в течение трех лет», - заявил, в частности, он

Министр же финансов России при этом не преминул уточнить, что Беларусь в 2011 году может рассчитывать на кредит из Антикризисного фонда ЕврАзЭС не более чем в 1 млрд. долл. А такого объема валюты очень мало для исправления нынешней ситуации на валютном рынке Беларуси. По мнению, к примеру, экс-главы Нацбанка Беларуси Станислава Богданкевича, стране только в 2011 году потребуется не менее 8 млрд. долл.

То есть, положение для белорусских властей сейчас складывается практически безвыходное. Запад уже давно отказал в какой-либо поддержке Минску, а Москва или не может, или тоже не хочет предоставлять Беларуси помощь в необходимых размерах.

Кстати, на днях из США поступил «ненавязчивый» призыв к Москве совместно наказать Лукашенко и надавить на него. «Со своей стороны администрации Обамы следует сделать Белоруссию проверкой для «перезагрузки» отношений с Россией. Москва и Вашингтон должны договориться об общей позиции по Белоруссии и потребовать от г-на Лукашенко, чтобы он – под угрозой банкротства и изоляции - освободил политзаключенных и провел настоящие политические и экономические реформы», - говорится по этому поводу в статье «Шанс нанести удар белорусскому диктатору»американского издания The Washington Post.

Все вышеописанные тревожные события в соседней Беларуси имеют, конечно, как косвенное, так и прямое отношение к Украине. Например, в связи с трехкратным обвалом белорусского рубля Украина неожиданно для себя обогнала Беларусь по такому социально-экономическому показателю как уровень доходов населения. Если совсем недавно мы находились на предпоследнем месте в Европе по этому показателю после Молдовы, то теперь нас «обогнала» еще и Беларусь.

Как известно, Лукашенко пообещал перед последними президентскими выборами, что средняя зарплата в Беларуси будет не менее 500 долларов. И данное его обещание, можно сказать, было выполнено.

Так, по данным Белстата, среднемесячная номинальная зарплата в Беларуси выросла в первом квартале этого года к соответствующему периоду 2010 года на 41% и составила 1463,7 тыс. рублей. Если посчитать, что валютный курс в начале года равнялся примерно 3 тыс. рублей за доллар, то получалось действительно около 500 долларов.

Но если теперь принять для расчета, что курс доллара к белорусскому рублю вырос втрое (до 9 тыс. рублей), то сегодняшняя средняя зарплата белорусов опустилась до всего лишь 170 долларов. Тогда как в Украине среднемесячная зарплата в первом квартале 2011 года, по данным Госкомстата, равнялась 2 389 грн., что по нынешнему валютному курсу соответствует около 300 долларов.

Впрочем, вряд ли стоит надеяться, что такое наше «счастье» продержится долго. Нельзя исключать, что в обозримом будущем украинская гривня пойдет по стопам белорусского рубля, поскольку ситуация, в частности, во внешней торговли Украины и Беларуси очень похожа. Именно резкий рост негативного сальдо внешней торговли стал одним из главных толчков к обвалу белорусского «зайчика», а в Украине сейчас практически точно такая же картинас динамикой внешнеторгового сальдо. Поэтому, наверное, отнюдь не случайно глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов поспешил заявить , что гривня в 2011 году останется стабильной по отношению к доллару благодаря хорошему платежному балансу и наличию достаточных золотовалютных резервов. Однако точно такие же размеры золотовалютных резервов, как сейчас, у нас были и в августе 2008 года (38 млрд. долл.), что не помешало гривне девальвировать вдвое уже в декабре. Причем, экс-глава НБУ Владимир Стельмах также убеждал три года назад общественность, что гривня ни в коем случае не упадет. А президент Беларуси Лукашенко то же самое обещал относительно белорусского рубля всего несколько месяцев назад…

Аркадий Кашуба