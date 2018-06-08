Президент поздравил депутатов с их политической кончиной

Лето, зелень, полянка возле Секретариата, стульчики, на которых сидят журналисты – и Президент, который проводит свою ежеквартальную пресс-конференцию… Его вступительное слово, равно как и ответы на вопросы, стали выразительнее, афористичнее, а главное – короче.

Раньше не было ничего скучнее, чем слушать пространную оценку текущей политической ситуации в исполнении Виктора Андреевича... Сегодня это было уже не долгое морализаторство, а краткий, ироничный, местами жесткий перформенс.

Вопрос полномочности парламента закрыт. Об этом разосланы уведомительные грамоты всем иностранным государствам. Достигнута договоренность о дате выборов. Исключительно идя навстречу другой стороне, я согласился проводить выборы, опираясь на статьи 81 и 82 Конституции Украины. Впервые в истории Украины народные депутаты сложили с себя полномочия. Я приветствую этот шаг депутатов.

Ющенко взял со стола и продемонстрировал пачку заявлений.

– Вот они, – эффектно помахал ими в воздухе, – 7 и 8 июня за подписями вице-спикера Адама Мартынюка из аппарата Верховной Рады в секретариаты партий поступило подтверждение, что эти заявления получены. Из 106 подписей БЮТ – 103 подтверждены, из 69 «Нашей Украины» – 63 подтверждены.

Вступает в действие статья 82 (о полномочиях Верховной Рады). На этом можно было остановиться. Я хотел бы еще раз обратиться к Александру Морозу: прекратите бороться за каждый день нелегитимной работы Верховной Рады. Парламент принял сильное и мужественное решение. В истории Украины был случай, когда спикера выносили из парламента вместе с креслом (так поступили в 2000 году с Александром Ткаченко. – Авт.). Ну а если оно кому-то нравиться, то можно подарить это кресло, поставить на кухню, чтобы этот человек продолжал любоваться креслом еще много лет. Давайте не будем делать шоу для одной политической фигуры. У нас есть возможность выйти из кризиса достойно и честно. И я надеюсь, что эти выборы станут началом, когда бюджетные ассигнования не будут просто так тратиться на какую-то отрасль, когда не будут покупаться законы и пакеты приватизации. Это хороший случай, чтобы вычистить политические конюшни.

Интересно, что о Морозе Президент говорил без раздражения, но немного устало, плавно превращая «отца парламентаризма» в эдакого политического папашу Лира.

Да, об афористичности президентской речи… ЦИК должна обеспечивать избирательный процесс. ЦИК не должна допускать, чтобы через нее проходила эксплуатация политических доктрин и целей… Вопрос «обнуления» списков не должен быть проблемой ЦИК, которая ждет, когда же у них будет кворум, чтобы провести это «обнуление». Это абсурд, которые устроили в стране бывшие «отцы демократии». ЦВК призвана просто обеспечивать процесс выборов. И я буду нейтрализовать попытки политического давления на ЦИК.

К вопросам журналистов перешли довольно быстро. Журналистка задала длинный вопрос – что-то антиолигархическое и сильно оранжевое, предполагавшее длинный ответ на темы реформ и евроинтеграции. Что журналисты и получили. «Спасибо» коллеге. Но сами нарвались.

Далее российско-украинский вопрос. В последние годы много говорили об откате и охлаждении отношений с Россией, и следующие пассажи Президента прозвучали достаточно свежо.

– Знаете ли вы, что мы никогда не продвигались в отношениях с Россией так, как сейчас. Ведь я поднял вопросы, которые не поднимались десятилетиями. Я первый заговорил о собственности. И я повторяю, невозможен компромисс и построение отношений, пока не решены вопросы собственности, недвижимости и границ. Мы предложили 22 договора, которые должны быть продолжением базового Договора между Россией и Украиной. Украина инициировала эти документы. У нас есть диалог с Владимиром Владимировичем Путиным. На последней встрече я предоставил ему очень много информации, и я думаю, она даст ему основания по-новому посмотреть на Украину.

Виктору Андреевичу задали непривычный вопрос об олигархах, о том, насколько их присутствие в политике оправдано, ведь вроде как именно Ахметов помог договориться Президенту и премьеру о досрочных выборах.

Начал Президента за упокой. Наш парламент коррумпирован и криминализирован более, чем парламенты соседних государства. И где уверенность, что в следующем парламенте не будет предложено 5 миллионов для того, чтобы провести неконституционный закон о Кабмине или чтобы не пересмотреть закон о СНБО. Парламент одобрил тендерный закон, который просто криминализировал деловой мир. Я против того, чтобы крупный бизнес был представлен в парламенте. Но что касается Рината Ахметова…

…А закончил за здравие.

Во время общения с ним у меня сложилось впечатление, что у него есть конструктивная позиция и видение национального развития. Он стоял на позициях урегулирования политического конфликта. И я хочу, чтобы журналисты об этом знали.

На вопрос о конфигурации постизбирательной коалиции, Президент сказал, что ему предпочтительна коалиция демократических сил. Он призвал всех демократических партнеров ко взаимному прощению, корректному ведению политической борьбы. Мы должны позаботиться, чтобы не потерять и процента в этой борьбе.

Маша Мищенко

Полный отчёт о пресс-конференции читайте здесь