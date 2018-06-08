Ющенко предлагает Морозу любоваться креслом спикера на кухне

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет “манипуляциями” нынешние действия руководства Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он сказал: “Вопрос полномочности ВР в сути закрыт”.

Президент заявил, что не принимает тех “манипуляций”, которые сейчас проводит руководство ВР.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Президент, премьер-министр и председатель ВР раньше (27 мая) подписали совместное заявление, ключевыми в котором являются три пункта: проведение внеочередных парламентских выборов 30 сентября, проведение этих выборов на основании сложения полномочий депутатами оппозиционных фракций, а также принятие необходимых для выборов законов на протяжении двух дней - 29-30 мая.

“Президент выполнил все эти пункты”, – заявил В.ЮЩЕНКО.

Вместо этого Верховная Рада, по его словам, занимается манипуляциями текущей ситуации.

Он напомнил, что «Наша Украина» и БЮТ провели съезды, лишили полномочий своих народных депутатов, и поэтому сейчас парламент является неполномочным.

“На этом честные политики могли бы остановиться”, – сказал В.ЮЩЕНКО. Однако, по его словам, 30 мая Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым депутаты должны лишаться полномочий на заседании парламента после объявления соответствующих заявлений. “На кого это рассчитано?”, - спросил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такие решения являются манипулятивными, поскольку депутаты, в соответствии с Конституцией, лишаются своих полномочий после решений съездов своих политических сил.

Президент призывает председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА соблюдать достигнутые договоренности.

На пресс-конференции В.ЮЩЕНКО сказал, что у Украины есть шанс выйти из кризиса, но есть политические силы, которые торпедируют этот процесс, к ним относится и председатель ВР.

Президент сказал, что сегодня для А.МОРОЗА - последний шанс остаться в парламенте, и украинцы достойны того, чтобы такие политики, как А.МОРОЗ, сдержали свое слово и выполнили договоренности.

“Давайте не будем делать шоу для одной политической фигуры”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

"Я бы не хотел, чтобы мы находились в ситуации, когда как вы помните, одного председателя ВР из кабинета выносили вместе с креслом – так оно приклеилось", - сказал он.

"А если кому-то нравится то кресло, я думаю, что небольшая потеря будет для украинской нации, если его забрать сейчас, поставить на кухне и пусть оно стоит. И пусть любуется тот человек еще много-много лет", - сказал Президент.

"Но нужно перестать мордовать страну", - добавил он.

Ющенко инициирует отмену депутатской неприкосновенности

По его словам, этот тезис должен войти в программу каждой политической силы.

“В парламент должны прийти честные политики”, – считает В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что украинское общество поддержит эту инициативу.

В свою очередь, Президент пообещал приложить все усилия, чтобы соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины.

Президент убежден, что вопрос обнуления избирательных списков не лежит в компетенции Центральной избирательной комиссии.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, этот вопрос решается съездом соответствующей политической силы. «Вопрос обнуления - это вопрос съезда и закона, а не вопрос того, захочет ли ЦИК иметь кворум, сойтись и одобрить то, что принял высший политический орган партии. Это абсурд», - отметил Президент, выразив сожаление, что «этот абсурд заведен в украинское законодательство».

Президент Украины призывает Центральную избирательную комиссию обеспечить объективное проведение выборов.

Президент отметил, что избирательный процесс фактически начался, и долгом всех политических сил является обеспечить честные и прозрачные выборы.

В.ЮЩЕНКО отдельно обратился к членам ЦИК, заметив, что понимает сегодняшнюю политизацию. Однако, по его словам, ЦИК является “техническим институтом”, который обслуживает избирательный процесс. Президент призвал членов ЦИК “руководствоваться этими постулатами”.

Он подчеркнул, что будет нейтрализовать всеми возможными правовыми средствами попытки повлиять на ЦИК. При этом В.ЮЩЕНКО гарантировал, что с его стороны “никакого силового или административного давления на избирательный процесс не будет”.

Виктор ЮЩЕНКО считает, что принцип политического квотирования в государственных органах власти, в том числе Центральной избирательной комиссии, является ошибочным.

«Очевидно, в действующей конструкции и в действующих функциях сегодняшняя ЦИК, сегодняшняя комиссия выглядит еще достаточно сложной и предвзятой. Очевидно, политический принцип формирования ЦИК принцип ошибочный, потому что он будет тяготить роботу этой комиссии к определенным политическим доктринам, к выполнению определенных политических заказов и это очевидный вывод», - подчеркнул Президент.

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что если бы политический кризис на наивысшем уровне был урегулирован, и не было бы манипулирований, которые есть сегодня во ВР, то робота ЦИК была бы менее политизирована. «Если бы в ближайшее время были достигнуты договоренности и то манипулирование, которое идет сегодня в ВР, было отправлено в архив, если бы политический кризис решался… на политическом уровне, а не втягивал бы в эксплуатацию правоохранительную, судебную систему, работу ЦИК или Конституционного Суда, мы сегодня имели бы ситуацию, когда такой технический институт, как ЦИК, не имел бы такого политического влияния», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил надежду, что будет урегулирован политический кризис, и над работой ЦИК “перестанут действовать политические догматы”, и ЦИК будет выполнять свою техническую работу по подготовке досрочных выборов.

Президент высказался за эффективную работу Комиссии и посоветовал ей не начинать свою работу с политических вопросов. «Политики должны находить компромисс, и поэтому сегодняшняя ситуация в ЦИК задает больше вопросов, чем дает ответов. От политического квотирования нужно отказываться», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что необходимо принять соответствующие изменения в законодательстве.

Ющенко надеется, что в ближайшие месяцы Украина завершит процесс вступления в ВТО

Он отметил, что накануне подписал последние законы, необходимые для вступления в ВТО, и таким образом, Украина завершила процесс принятия законодательства для вступления в эту организацию.

“Я надеюсь, что в ближайшие месяцы Украина пройдет все технические процессы для вступления в ВТО”, – сказал Президент.

Виктор ЮЩЕНКО обещает сделать все, чтобы министр внутренних дел Василий ЦУШКО ответил по закону за попытку захвата Генеральной прокуратуры бойцами спецподразделения “Беркут”.

По мнению Президента, судебные и правоохранительные органы осознали, что вмешательство в политику приводит к непредсказуемым последствиям, “и тот инцидент, который организовал ЦУШКО по захвату Генпрокуратуры, я думаю, еще многие годы будет примером того, как не нужно действовать”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я все сделаю для того, чтобы этот человек отвечал в соответствии с законом”, – пообещал он, добавив, что “это первый случай и, надеюсь, последний”.

Президент также отметил, что на днях получил первый отчет от нового Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО. Он надеется, что Генпрокуратура будет работать продуктивно. “Надеюсь, что Генпрокуратура начинает делать выводы из того неопределенного порядка работы, который был характерен в последние месяцы для этого института”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

СНБО рассмотрит 10 ключевых вопросов жизнедеятельности страны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании в пятницу, 15 июня, рассмотрит 10 ключевых вопросов жизнедеятельности страны.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА за проделанную работу по урегулированию политического кризиса.

Президент отметил, что сейчас СНБО проводит большую работу для содействия слаженности работы правоохранительных и силовых институтов.

“Через день мы проведем заседание с повесткой дня по 10 ключевым вопросам” и попробуем дать ответы на основные моменты деятельности страны, сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркивает необходимость отделения большого бизнеса от власти.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня наблюдается характерная для украинского парламента особенность: «Украинский парламент засвидетельствовал, что мы имеем достаточно криминализированную политику, чего не имеет, очевидно, ни один парламент в мире. Украинская практика показала, что мы имеем достаточно коррумпированный парламент», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По его словам, это приводит к тому, что определенные теневые круги начинают иметь влияние на принятие государственных решений.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такая ситуация угрожает формированию национальных приоритетов, верховенству права и является серьезной проблемой украинской политики.

Президент считает, что проведение досрочных выборов народных депутатов позволит уменьшить криминальные и коррумпированные явления в парламенте, в том числе, это касается и подкупа депутатов за поддержку тех или других законов.

Он отметил, что большой бизнес должен быть отделен от власти. «Я против того, чтобы люди, которые представлены в большом бизнесе, сегодня могли быть представлены в политике. К сожалению, законы сегодня не так совершенны, чтобы была возможность разделить в такой ситуации бизнес и политику», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос об отношениях с владельцем компании «Систем Кэпитал Менеджмент» Ринатом АХМЕТОВЫМ, В.Ющенко сказал, что после общения с этим бизнесменом у него создалось впечатление, что «у этого человека формируются конструктивные позиции относительно перспектив национального развития».

В.ЮЩЕНКО заметил, что во время консультаций относительно путей разрешения конфликта, Р.АХМЕТОВ имел «позиции, которые были важными и полезными для урегулирования политического кризиса. Я хотел бы, чтобы в данном случае журналисты об этом знали», - сказал глава государства.

Президент высказывается за создание коалиции демократических сил после досрочных выборов

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня украинское общество больше всего нуждается в создании демократической коалиции. «Сделать все честные уроки с того, что было, пройти этап политических прощ и извинений, стать плечом к плечу», - сказал он, добавив, что национально-патриотическим силам необходимо бороться за каждый процент голосов избирателей для создания демократической коалиции.

«Я понимаю, что широкая коалиция значительно осложняет политический динамизм и внутри коалиции», - сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время он выразил убеждение, что с другой стороны, демократический фронт Украины не может позволить себе потерять хотя бы один процент. «Речь идет о процентах, я думаю, что главная цель сегодня и политиков, и Президента в том числе, все-таки продемонстрировать политическим силам, которые могут принести и закрепить демократические принципы украинской политики, как научиться за деревьями видеть лес, как увидеть цель, которая может вас объединить, которая может быть для вас смыслом вашей политики», - подчеркнул Президент.

Он также призвал все демократические силы объединиться.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что во время последней встречи с лидерами демократических сил он советовал им не игнорировать позицию друг друга, держаться друг друга, вести корректную политическую кампанию и быть консолидированными.

Президент подчеркнул необходимость сконцентрироваться на победе демократических сил. «Это - суть, все остальное – мелочи, а затем будет этап формирования политических целей, приоритетов коалиции, правительства и много других этапов, на базе которых можно принимать те или другие решения, которые хочет та или другая политическая сила» - подчеркнул он.

Президент поручил правительству, генеральному прокурору и Антимонопольному комитету оценить правомерность внесения в конечную цену на природный газ, поставляемый промышленным предприятиям, расходов по его хранению.

«Я дал поручение генеральному прокурору, Антимонопольному комитету и правительству как можно быстрее разобраться в этом вопросе и дать базу, тематический ответ для всего рынка, который бы потом был имплиментирован в деловую практику, - сказал В.ЮЩЕНКО. – Я позитивно оцениваю ту позицию, профессиональную, деловую, которую занял ИСД (корпорация “Индустриальный союз Донбасса” - УНИАН) по дискуссии с газовым монополистом. Оцениваю позитивно, и могу объяснить, почему. Вопрос перенесения затрат по хранению газа в хранилищах всегда является проблемой поставщика и никогда не был проблемой потребителя. Это проблема поставщика, что зимой он не может дать столько газа, сколько рынок хочет использовать, это его проблема, как летом закачать газ в хранилища и от своего имени в межсезонный период его продавать, но это никогда не была проблема потребителя. Это является мировой практикой, и те усилия, которые прилагались для того, чтобы перенести на потребителя, на промышленность расходы на хранение газа в подземных хранилищах, это беспрецедентный случай за последние шестнадцать лет».

Как сообщал УНИАН, 1 июня ряд СМИ сообщили, что "УкрГаз-Энерго" не выделила лимиты природного газа на июнь 2007 года предприятиям корпорации "ИСД" - Алчевскому металлургическому комбинату, Днепропетровскому трубному заводу, ДМК им. Дзержинского, офису ИСД и футбольному клубу "Металлург", а также ММК им. Ильича.

Ющенко считает неэффективной и криминализированной действующую редакцию закона о госзакупках

По его словам, изменения в закон о госзакупках были поддержаны действующей властью.

“За нынешнюю технологию государственных закупок проголосовала вся власть и возглавила этот процесс, а сегодня говорит, что данный закон не дает им дышать. Вы знаете, Президент дважды накладывал вето на закон о государственных закупках”, – напомнил В.ЮЩЕНКО.

При этом он указал на то, что сегодня контролирующие органы в сфере госзакупок - Тендерную палату Украины и Антимонопольный комитет - возглавляют представители правящей коалиции.

“Но сегодня комиссию Тендерной палаты, высший наблюдательный орган, возглавляет председатель фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА, представителем, регулирующим эти вопросы в Антимонопольном комитете от Партии регионов, является председатель Антимонопольного комитета господин КОСТУСЕВ, который был в списке Партии регионов”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

“В действительности мы имеем закон не просто неэффективный, это закон, который криминализирует наш деловой мир. И это, кстати, новые признаки, сегодня пришедшие в нашу деловую действительность”, – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года Р.БОГАТЫРЕВА была избрана почетным президентом Тендерной палаты Украины вместо члена фракции «Наша Украина» Николая ОДАЙНИКА, который сохранил должность председателя съезда ТПУ.

Справка УНИАН. Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины» Верховная Рада приняла 15 декабря 2005 года. Данным законом, в частности, вводится принцип общественного контроля за госзакупками, уточняются отдельные процедурные вопросы, касающиеся порядка раскрытия тендерных предложений.

В январе 2006 года Президент ветировал данный закон. По мнению Президента, ряд его положений не отвечает Конституции Украины, Бюджетному кодексу Украины, законам «Об Антимонопольном комитете Украины» и «О Счетной палате».

21 февраля Верховная Рада преодолела вето на Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

ЮЩЕНКО убежден, что Украине не нужно менять свою оборонную политику из-за последних заявлений Президента России Владимира ПУТИНА о нацеливании на Европу баллистических ракет.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина четко высказалась относительно своей и оборонной политики безопасности. «Наша стратегия заключается в том, что конечной целью Украины в этом вопросе, как записано в законе об основах национальной безопасности и обороны, является вступление Украины в Североатлантический оборонный блок», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что после вступления Украины в НАТО, наше государство присоединится к системе коллективной безопасности.

В то же время Президент отметил, что вопрос размещения в Европе элементов системы американской противоракетной обороны будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как каждая заинтересованная страна выскажется по поводу этого процесса.

Кроме того, на пресс-конференции В.ЮЩЕНКО много говорил об отношениях с Россией. Он оптимистично смотрит на развитие этих отношений. В то же время он считает, что двусторонние отношения с Россией нуждаются в стратегическом переосмыслении по очень многим направлениям. По словам Президента, в отношениях с РФ пришло время переходить от деклараций к реальным делам.