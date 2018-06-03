Накануне Дня гнева Азаров вдруг полюбил предпринимателей. Не поздно ли?

Организаторы считают, что эту власть может остановить лишь «мощный народный протест, поэтому имеет смысл только бессрочная кампания по восстановлению конституционного строя»…

Украинское правительство на днях спешно и громогласно объявило о своей готовности пойти на значительные уступки предпринимателям, добивающимся пересмотра Налогового кодекса в плане облегчения условий бизнеса для плательщиков единого налога.

Как сообщила в минувший вторник правительственная пресс-служба, первый вице-премьер–министр Андрей Клюев пообещал«внимательно работать со всеми предложениями предпринимателей», комментируя предложения Координационного совета по развитию малого и среднего бизнеса при Кабмине от 5 мая текущего года.

Кроме того, он поручил Минфину, Минэкономразвития, Минюсту и Государственной налоговой службе при доработке ко второму чтению законопроекта №8217 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты» рассмотреть вопрос о снятии ограничительных норм для регистрации плательщиками НДС «единоналожников» и снижения ставки единого социального взноса.

Дело в том, что согласно нормам Налогового кодекса плательщик единого налога не имеет права регистрироваться плательщиком НДС. А для того, чтобы таковым стать, требуется переходить на общую систему налогообложения – что обременительно для предпринимателей и противоречит самому принципу упрощенной системы налогообложения.

Также предприниматели потребовали почти двукратного снижения ставки единого социального взноса – с 34,7% до 18,1%. И власть теперь уже заявляет о готовности пойти на уступки в данном вопросе. «В проекте изменений в кодекс предусматривается снижение единого социального взноса до уровня минимального страхового взноса. Если Кабмин выступит с предложением пересмотреть ставку для всех категорий, мы его рассмотрим», - рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Более того, Андрей Клюев пообещалпредпринимателям улучшить условия их текущей деятельности, для чего поручил Министерству внутренних дел организовать ежедневное, в режиме он-лайн, обнародование жалоб на горячие линии МВД и реакцию на них на ведомственном сайте министерства.

При этом он дал поручение всем министерствам и ведомствам, а также местным органам власти гораздо активнее сотрудничать с представителями малого и среднего бизнеса. По словам первого вице-премьера, «все чиновники должны понимать, что только создание благоприятных условий для бизнеса приведет к привлечению новых инвестиций, созданию новых рабочих мест и, наконец - ускоренному экономическому росту».

В среду Клюев дал еще указание Государственной налоговой службе - кардинально изменить систему работы с налогоплательщиками, сделав акцент на внедрение качественного обслуживания. Он потребовал от налоговиков улучшить систему реагирования на резонансные и наиболее массовые обращения налогоплательщиков, касающиеся проблем с администрированием налогов, в частности, тех, которые возникают в процессе внедрения Налогового кодекса. Очереди должны быть максимально устранены, за некорректное поведение сотрудники налоговой службы должны серьезно наказываться, не должно допускаться безосновательное начисление штрафных санкций, заявил первый вице-премьер-министр

Премьер-министр Николай Азаров тоже не остался в стороне. В среду он потребовал от ГНАУ немедленно прекратить незаконные проверки малого бизнеса и пригрозил нещадно карать тех, кто посмеет ослушаться.

Одним словом, правительство резко засуетилось в последние дни, демонстрируя свою большую заботу о нуждах малого бизнеса. Что же подвигло его к такой активности?

Ответ на данный вопрос очевиден. Всё объясняется тем обстоятельством, что уже на 14 мая предприниматели объявили акцию протеста под устрашающим названием «День гнева», а чуть позднее к ней присоединятся и другие протестные акции. Поэтому-то правительство и пытается теперь продемонстрировать свою готовность идти на всевозможные уступки.

Однако такая легко объяснимая реакция руководства Кабмина может оказаться слишком запоздалой. Поскольку предприниматели уже не ограничиваются лишь требованиями, касающимися изменения Налогового кодекса и уменьшения фискального давления.

Как рассказал лидер общественного движения «Спильна справа» Александр Данилюк, общенациональный «День гнева», назначенный на 14 мая, станет стартом бессрочной акции протеста против социально-экономической политики правительства и узурпации власти в Украине. «Прекращение псевдореформ Януковича – Азарова и дальнейшей узурпации власти в Украине, возвращение гражданам права на демократические и регулярные выборы – это не те задачи, которые можно решить путем однодневной акции», - разъяснил он цели протестной акции и причину, почему она будет бессрочной.

Данилюк убежден, что президент и Верховная Рада самовольно приобрели неделегированные им на выборах полномочия. Он считает, что эту власть может остановить лишь «мощный народный протест, поэтому имеет смысл только бессрочная общенациональная кампания по восстановлению конституционного строя в Украине».

Таким образом, на предстоящей протестной акции будут выдвинуты также жесткие политические требования, направленные не только против правительства Азарова, но и против президента Януковича.

И, надо сказать, власти есть, чего бояться. «Налоговый майдан» предпринимателей, который проходил с 22 ноября по 3 декабря 2010 года на Майдане Независимости в Киеве, сильно напугал Азарова с Януковичем. Они оба тогда явились к палаткам протестующих предпринимателей на переговоры, и затем президент применил право вето к Налоговому кодексу. А 2 декабря Верховная Рада учла предложения президента и приняла данный закон в новой редакции.

Данилюк был во время «налогового майдана» одним из наиболее активных участников, теперь же он является лидером протестного движения предпринимателей и обещает организовать также очень мощную акцию. По его словам, 14 мая в Киеве в Мариинском парке будет установлен палаточный городок, который станет центром протестного движения. Кроме того, Данилюк убежден, что в столице главную силу протеста составят киевляне, «которые в 2004 году получили исключительный опыт консолидированной и бескомпромиссной борьбы за свое достоинство и свои права». То есть, он прямо намекает на возможность по масштабам повторения в столице первого Майдана, благодаря которому Янукович не стал президентом шесть с лишним лет назад.

Также Данилюк проинформировал, что акции пройдут во всех областных центрах, «но значительная часть представителей регионов стремятся прибыть в Киев».

Нужно еще отметить, что нынешняя акция протеста не ограничится только предпринимателями, организованными в рамках общественного движения «Спильна справа» под руководством Данилюка. Напомним, 13 апреля в Киеве состоялось собрание Народной коллегии акции «Вперед» с участием более 420 делегатов из всех регионов Украины, которая спланировала на 19 мая начало Весеннего марша протеста.

Главными требованиями этой протестной акции являются прекращение антинародных реформ и экономических репрессий, начало реальной борьбы с коррупцией во всех эшелонах власти и принятие народных реформ, разработанных обществом. Также активисты заявили о намерении добиваться отставки правительства Азарова.

А 10 мая в Хмельницком состоялось собрание общественной организации «Дети войны», на котором было принято решение о присоединении к Весеннему маршу протеста. «19 мая мы приобщаемся к Весеннему маршу протеста в Киеве, потому что мы должны заставить власть выполнять свои обязательства перед обществом, остановить эксперименты над собственным народом и принять народные реформы в интересах людей, а не чиновников», - заявила по этому поводу председатель ОО «Дети войны» Галина Антонюк.

Ну а поскольку акция «День гнева» начнется раньше и будет бессрочной, то ее позднее лишь усилит Весенний марш протеста. Кстати, название «День гнева» позаимствовано украинскими предпринимателями у народов Северной Африки и Ближнего Востока, которые проводили или проводят до сих пор протестные акции в своих странах. Причем, в некоторых государствах – например, в Тунисе и Египте – людям удалось свергнуть правившие там тоталитарные режимы. Как тут не испугаться кое-кому в Украине?..

Александр Бескоровайный