Добкин: Нам, политикам, придется изменить свое отношение к Великой Отечественной

Принятый Верховной Радой, но еще не подписанный Президентом закон о том, что 9 Мая рядом с государственными флагами должны быть вывешены и Флаги Победы, вызвал в стране жесткие споры. Михаил Маркович, как Вы считаете, это оправданное решение?

Если бы Знамя Победы не ассоциировалось с флагом СССР, этих споров не было бы. Это Знамя, которое вело за собой в бой миллионы солдат, Знамя, которое ценой собственной жизни старались сохранить, чтобы не была расформирована часть или дивизия. Это Знамя цвета пролитой крови на полях сражений, и оно имеет право быть поднятым 9 Мая и напоминать нам, какое значение этот стяг имел для множества людей, которые ждали, когда он заменит ненавистный фашистcкий флаг со свастикой.

Как Вы оцениваете позицию западных областей о невыполнении этого решения? Запад Украины имеет право на своих героев?

Решать подобные вопросы, на мой взгляд, обязано местное самоуправление. Это право львовян, тернопольчан, ивано-франковцев принимать такое решение. Пока на законодательном уровне этот вопрос не решен, это право территориальной громады.

Хочу напомнить, что харьковская территориальная громада установила памятный знак Иосифу Слепому. Коммунисты и маргинальные политические силы очень спекулируют на этой теме, но по прошествии месяцев я еще больше убедился в правильности принятого решения. Мы четко увидели, что есть миллионы моих соотечественников, которые с большим уважением относятся к этому видному церковному деятелю, как одному из многих, кто был репрессирован. 23 августа 2010 года в День города был установлен памятник небесному покровителю Харькова - Священномученнику Александру. Этот священник так же был замучен в одной из харьковских тюрем - не покорившийся, не предавший веру, людей, себя. В чем разница между двумя этими церковнослужителями? И один врачевал словом, и второй, один - представитель греко-католической церкви, а другой – православной.

Думаю, благодаря таким примерам нашей территориальной громады представители западных областей уйдут от радикализации вопросов Великой отечественной войны, и в знак уважения к той части жителей своих регионов, которые с болью в сердце воспринимают запрет на 9 Мая, ради уважения к нам, живущим на Слобожанщине, на Донбассе, изменят свое решение.

На все нужно время. Слишком долго нас пытались делить - по религиозному принципу, языковому, политическому, отношению к соседям на севере и западе страны. Думаю, что мы придем к тому,что через уважение к себе нас будут уважать и за пределами нашего государства. В Западной Европе история не менее сложная, чем у нас, и тем не менее, французы и англичане находят общий язык, а Германия прошла через такое покаяние, что сегодня никто не обвинит ее граждан в том, что происходило в мире 60-70 лет назад.

В этом году, как и в прошлом, накануне 9 Мая активизируются разговоры о народе-победителе и народе-жертве. Как вы считаете, почему эта дата не стала до сих пор для нашего украинского этноса объединяющей?

Победа в Великой Отечественной войне должна стать тем генетическим кодом, который через многие поколения будет объединять наш народ. Я абсолютно не верю тем, кто говорит, что на западе, востоке и в других частях Украины разное восприятие тех событий. Люди испытывают одинаковое уважение, почитание и огромную благодарность тем, кто ценой своей жизни и своего здоровья, освободили Украину от фашистского ига. А слова о якобы разном восприятии событий военных лет звучат из уст политиков, которые вряд ли выражают реальную точку зрения собственного народа.

Я очень много общаюсь с людьми, проживающими не только в Харьковской области, но и в других регионах страны, в западных, и знаю, что они не относятся к ветеранам и событиям так, как относятся отдельные представители политических сил. Сегодня на этой теме модно зарабатывать политические дивиденды. Но я уверен, что не за горами то время, когда нам, политикам, придется всем вместе изменить свое отношение ко всем этим событиям и найти единое решение или дать единую оценку Великой Отечественной, чтобы не оскорблять ничьих чувств в праздник 9 Мая. Думаю, что это реально.

Действительно ли нации нужны герои и антигерои?

Каждый народ обязан помнить свою историю, а в истории всегда есть герои. Память о них живет всегда. Такое невероятное сплочение всего советского народа в борьбе против фашизма в 1941-м году было бы невозможно, если бы не было героев войны 1812 года, если бы в литературе и в народном фольклоре не были бы запечатлены все славные события той войны. А победа 1812 года основывалась на великих победах, которые были раньше – битва на Неве Александра Невского, славные Походы Дмитрия Донского, освобождение от монголо-татарского ига… Поэтому нужно помнить каждого героя, начиная от маршала Жукова и заканчивая рядовым солдатом, который проявил героизм, волю и мужество, часто ценой своей жизни, отстоял высоту и сохранил позицию.

Многие историки приходят к мысли о том, что гиперболизация подвигов отдельных советских солдат была модной для пропагандистской идеологической машины. Вы можете с этим согласиться?

Могу. Советская идеология вырисовывала идеальный образ, который вписывался в восприятие коммунистических идеологов и очень часто выглядел очень искусственно. Что характерно, фильмы того периода о войне, которые сумели очиститься от коммунистической пропаганды, навсегда остались любимыми для телезрителей, а слишком пафосные и идеологические фильмы забылись. Всегда будут востребованы «Аты-баты, шли солдаты», «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину». Это фильмы, которые, прежде всего, рассказывают о подвиге человека.

Как вы считаете, насколько важно для молодежи понимание того подвига, который дал им возможность жить, страдать, любить?

Есть историческая память, память предков, есть семья, в которой хранятся традиции - все это вернет в нужное русло. Сколько бы времени не прошло, люди, родившиеся в Восточной части Украины, будут испытывать более теплое отношение к ветеранам Великой Отечественной, чем люди, родившиеся в Западной Украине. И у каждого будет на это своя правда. Если огромная часть народа сохранила свое отношение к воякам УПА, у них есть на то основания. Это их история, их восприятие, и хотя мы это не принимаем, нужно к этому с уважением относиться. Это их решение, их выбор, и они имеют точно такие же права в этой стране, как и мы.

Воспитание молодого поколения должно проходить на основе исключительной толерантности, и тогда молодое поколение очень четко и быстро сформулирует свое отношение к историческим событиям. Мы стремимся в Европу, а европейская ментальность построена на толерантности и соблюдении законов.

Ваши оценки событий Великой Отечественной войны изменились за последние 5 лет?

Нет, мои оценки не изменились. У меня изменилось отношение к процессам и событиям, сути которых я раньше не понимал или не давал им право на жизнь. Я не стал тепло относиться к тем людям, которые, как они говорят, сражались за независимость Украины, но на стороне немецкой армии. Я не возвел их в ранг своих героев. Я просто перестал отрицать, что среди моих сограждан могут быть такие люди, которые относятся к ним с теплом, и я убедился в том, что они имеют на это право.

Игорь Бушинский