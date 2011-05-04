Тимошенко снова вызывают в ГПУ

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Генеральную прокуратуру для проведения следственных действий 4 мая на 11.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 3 мая сорвала следственные действия, и отмечают, что могут в случае, если с ее стороны будут продолжаться такие подходы к следствию, обратиться в суд с просьбой избрать ей меру пресечения, не связанную с пребыванием на свободе.

Как отметили в Генпрокуратуре, если Ю.ТИМОШЕНКО не изберет себе адвоката, ей будет предложен защитник в соответствии с действующим законодательством, а если она и в дальнейшем будет уклоняться от следственных действий, то органы прокуратуры могут обратиться в суд с представлением об избрании Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения в виде ареста.

Комментируя заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что Генпрокуратура якобы отказала ей в привлечении по делу в качестве защитника народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО, в прокуратуре напомнили, что указанное лицо в соответствии со своим статусом не может осуществлять такого рода действия.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО считает, что прокуратура умышленно не допускает ее защитника депутата Сергея ВЛАСЕНКО к делу. "То, что его не допускают, это нарушение моих прав. Я думаю, что прокуратура делает это сознательно для того, чтобы создать иллюзию, что я препятствую каким-то следственным действиям", - сказала экс-глава правительства.