Тимошенко прибыла в Генпрокуратуру

В 12.00 экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Главное следственное управление Генпрокуратуры.

С утра ее ждали журналисты. Однако Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что повестка в генпрокуратуру выписана именно на 12.00, а не на 10.00, как указано на сайте ГПУ, и показала журналистам эту повестку. "Я не знаю, какую цель именно сегодня преследует Генеральная прокуратура, вызывая меня в выходной день, думаю, что причина в том, что они хотят каким-то образом дестабилизировать мое внутреннее состояние, но этого не выйдет", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что ее вызвали по "газовому делу".

Она также сообщила, что прокуратура не допускает ее защитника депутата Сергея ВЛАСЕНКО, и она будет настаивать на том, чтобы его допустили к делу. Сегодня она сразу же передаст следователю требование, чтобы С.ВЛАСЕНКО допустили к делу. "То, что его не допускают, это нарушение моих прав. Я думаю, что прокуратура делает это сознательно для того, чтобы создать иллюзию, что я препятствую каким-то следственным действиям", - сказала экс-глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура уже заявляла, что Ю.ТИМОШЕНКО срывала следственные действия. По информации надзорного ведомства, экс-премьера отказалась от услуг своего адвоката и пообещала сообщить имя нового защитника позднее. Генпрокуратура предупредила ее о возможном ужесточении меры пресечения.