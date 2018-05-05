Азербайджану для Украины нефти и газа не жаль, сколько – скажут потом

Янукович без устали восхищался развитием Азербайджана в условиях стабильности. Правда, не уточнил, помогла бы эта стабильность, не будь у Баку энергоресурсов… Президент Украины Виктор Янукович осуществил 28 апреля свой первый официальный визит в Азербайджан в качестве Главы украинского государства. Хоть это и не первый его приезд в Баку - пять лет назад Янукович был в столице Азербайджана как руководитель украинского правительства.

Сегодня он обратил внимание как за эти пять лет изменился город. «Меня от всей души радует обновленный вид Баку», - отметил Янукович на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой. Президент Украины рассказал прессе, что во время переезда из аэропорта до резиденции Президента Азербайджана Ильхама Алиева у членов делегации была возможность обменяться впечатлениями относительно того, как изменился город за последние годы. По словам Януковича, украинская делегация пришла к выводу, что качественные изменения стали возможны благодаря быстрым темпам развития азербайджанской экономики.

«Для нас это яркий пример того, как может эффективно работать система государственного управления, которая не терпит никаких резких изменений внутриполитических и внешнеполитических. Стабильность - это основа развития государства», - подчеркнул Президент Украины. Правда, он не уточнил, помогла бы эта стабильность Азербайджану, не будь там нефти и газа.

Переговоры в расширенном составе, пресс-конференция, последовавшая за ними, проходили в атмосфере полного взаимопонимания, дружбы, а также стремления двух государств активно развивать всесторонне сотрудничество не только в сфере энергетики. Так, обсуждалось сотрудничество в военно-промышленном комплексе, взаимодействие в аэрокосмической сфере, сельскохозяйственной отрасли и многое другое.

Не смотря на заверения Президентов Украины и Азербайджана о том, что в Баку прошли очень конструктивные и плодотворные переговоры, реальной конкретики пресса так и не услышала.

Разве что Янукович рассказал о планах - строить совместные предприятия, как на территории Азербайджана, так и на территории Украины. Страны планируют вкладывать инвестиции поровну - 50% на 50% - и, соответственно, предприятия будут в совместной собственности двух государств. Среди прочего, отмечалось, что на таких условиях на территории Азербайджана могут быть построены машиностроительные заводы. В частности, производство сельскохозяйственной техники, автомобилей, в то время как на в Украине могут появиться азербайджанские заправочные станции.

И все же относительно сотрудничества в сфере энергетики Президенты ограничились лишь декларативными заявлениями - сотрудничество развивается успешно, идут плодотворные переговоры, стороны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений.

Фактически все слова глав государств сводились к тому, что сейчас идут консультации о практической реализации, подписанного на экономическом форуме в Давосе 28 января, Меморандума относительно организации поставок на территорию Украины сжиженного газа и нефти.

Также упоминалось заседание совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое состоялось в Баку за несколько дней до официального визита Януковича.

Тогда в прессе появилось сообщение от пресс-службы первого вице-премьер-министра Андрея Клюева, о том, что благодаря усердной работе правительств и подписанию Давоского меморандума создана вся необходимая правовая основа для транспортировки азербайджанской нефти для нужд украинских НПЗ, а также открыты новые возможности для экспорта этой нефти на рынки стан восточной и Центральной Европы. Но конкретные цифры и объемы поставок не указывались.

Вероятно, это связано с тем, что на сегодня часть пропускной способности трубопровода «Одесса-Броды» законтрактована под транспортировку в основном нефти для белорусского Мозирского НПЗ. Однако не так давно белорусская власть заявила о продлении до мая-июня планового ремонта НПЗ (завод остановили в конце марта). И эксперты уже высказывают мнения, что поставки нефти в Беларусь по «Одесса-Броды», уже фактически сорванные, могут и не возобновиться. В качестве доказательств в пользу этой версии приводят крайне недипломатичные высказывания белорусского президента в Киеве. И предполагают, что эмоциональная реакция Александра Лукашенко, как и искусственное затягивание ремонта на НПЗ, может быть прикрытием для срыва контракта.

Также, остается неясным будут ли осуществляться поставки каспийской нефти, кроме Кременчугского НПЗ на западноукраинские НПЗ: ОАО «НПК-Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья».

Не внес ясности относительно того, в каких объемах будет поступать каспийская нефть в нефтепровод «Одесса-Броды» и сегодняшний официальный визит. Сегодня этот нефтепровод не загружен на полную мощность, даже с учетом нефти для Белоруссии, хотя в делегации уверяли, что Украина стремительно продвигается к его заполнению, а также намекали, что отсутствие официальной информации не означает отсутствия конкретных договоренностей.

Косвенно это подтверждает заявление Януковича, который высказался за необходимость продолжить строительство нефтепровода до Балтийского моря. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался в ходе его встречи с Президентом Азербайджана. Отказавшись говорить о деталях, Президент Украины лишь сказал, что «мы будем работать над реализацией этого проекта».

Не больше информации получили журналисты и по проекту строительства в Украине LNG-терминала по приемке сжиженного газа.

Государственное агентство по инвестициям и национальным проектам Украины планировало до конца I квартала 2011 года объявить тендер на разработку ТЭО, которое должно быть готово к началу IV квартала. На основании этого документа предполагается составить бизнес-план проекта, а в 2012 г. — приступить к строительству.

На сайте «UA Energy» также расписываются планы агентства относительно того, что первая очередь терминала мощностью 2 млрд куб м газа в год должна вступить в строй уже в 2014 г., в дальнейшем предусматривается довести этот показатель до 5-7 млрд куб м в год. Скорее всего, сам объект будет размещен в районе порта "Южный", недалеко от действующего нефтяного терминала. Предполагаемая стоимость строительства составляет около $1.2 млрд.

В ходе пресс-конференции Глав двух государств журналист УНИАН попросил Президентов конкретизировать есть ли подвижки в переговорах о транспортировке в Украину азербайджанского сжиженного газа и строительства на нашей территории LNG-терминала по его приемке, Алиев пообещал, что Азербайджан будет активно участвовать в реализации этого проекта. По его словам, Азербайджан сегодня активно развивает свою газовую отрасль и планирует вложить в нее десятки миллионов долларов инвестиций. Также он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в диверсификации поставок газа и в выходах на новые рынки. Но опять же, кроме заверений - будем участвовать – ничего конкретного сказано не было. Хотя, справедливости ради надо отметить, что сегодня хоть и не раскрывают карт, но уже обсуждают конкретные механизмы реализации проекта, чего ранее не было.

Несколько больше о том, что сейчас происходит в переговорной сфере по этому вопросу удалось услышать от главы Государственного агентства по инвестициям и национальным проектам Украины Владислава Каськива. По его словам, Янукович передал Алиеву официальные предложения относительно строительства терминала по приему сжиженного газа.

«Это предложение будет изучаться Азербайджаном в ближайшее время. Судя по настроению этот процесс, будет очень быстро развиваться», - рассказал он журналистам.

Возможно, конкретика есть в подписанных в ходе визита Президентами Украины и Азербайджана трех официальных документах (План мероприятий всестороннего сотрудничества между Украиной и Азербайджаном на 2011-2015 годы; Совместное заявление Президентов о дальнейшем развитии отношений стратегического партнерства и Протокол Третьего заседания Совета Президентов Украины и Азербайджана), но, к сожалению, ничего кроме их названий прессе об этих документах не сообщили.

Будем надеяться, что стороны лишь перестраховываются, не раскрывая всех карт, во всяком случае, украинской делегации был оказан действительно теплый прием, как говорят в Азербайджане «в режиме полного содействия».

Елена Гитлянская