Дело Пилипишина: Попов писал Януковичу, чтобы конкурента «прощупали»?

Киевские журналисты Виктору Пилипишину симпатизируют. Иначе чем объяснить обилие телекамер под дверями «Медикома» в Страстную пятницу, куда накануне пожаловало тридцать человек убоповцев сообщить бывшему главе Шевченковского района столицы Виктору Пилипишину о возбуждении против него уголовного дела. По версии следствия, отряд УБОПа прибыл, узнав, что Виктор Пилипишин (который год назад перенес операцию на сердце, и был госпитализирован неделей ранее с гипертоническим кризом) собирается покинуть стены клиники. Допросить больного тогда не удалось, поскольку его отправили в реанимацию. На тот момент, когда готовился материал, Пилипишина на реанимобиле перевезли в реанимацию кардиологической клиники Стражеско.

Виктор Пилипишин очень хотел стать мэром Киева. Он шел к этому последовательно, не отвлекался. И на момент возбуждения уголовного дела, то есть фактически за год до старта очередных выборов в Киевсовет, у него, такого себе скромного предводителя движения «Кияни передусім» было 13% рейтинга. Цифра неслабая и вполне объяснимая. Учитывая, что на посту главы Шевченковской администрации, он всю эпоху мэрства Черновецкого резко критикует мэра, даже в своем районе провел референдумы по доверию мэру Черновецкому с цифрой недоверия под сто процентов.

Он не стесняется приглашать журналистов в свой дом на Виноградаре, показывает свой автомобиль и демонстрирует домашнюю теплицу: «Моя налоговая декларация позволяет все это иметь». Общение с прессой нередко заканчивается наглядной демонстрацией плодов его работы в районе: «Лагерь на Днепре, куда мы привозим детей из малоимущих семей, детские площадки, застекленные окна школ и детсадов, школьные стадионы».

Конечно, ни один из столичных чиновников не идеален, но многие признают: если Пилипишин и имеет какой-то кусок от киевского пирога, то явно имеет с прибыли, а не с убытков. При выключенном диктофоне он подробно мог рассказать журналистам, почему именно провалилось очередное голосование по отставке Черновецкого.

Когда в Украине поменялась власть, Виктор Пилипишин в числе своих коллег лишился кресла главы Шевченковской администрации. А в приемную Пилипишина, как председателя «Киян передусім» зачастили ходоки. Тогда поползли слухи о скорой смене Черновецкого и выборах в Киеве. БЮТ предлагал встать под свои знамена, обещая скорую победу. Регионы тоже предлагали, но не так настойчиво. Эта команда все-таки не восприняла его как «своего».

Впрочем, Виктор Пилипишин вел себя осторожно, не игнорировал мероприятия с участием президента. И контакт с новой властью был найден. Один из вице-премьеров, далеко не последний из правительственных вице, в будущей гонке за кресло мэра решил поставить на Пилипишина. Но у другого, тоже не последнего человека в Администрации Президента были аналогичные планы на Александра Попова. (Напомним, что в июне прошлого года президент назначил Попова первым замом Черновецкого.) Тогда, не имея своей кандидатуры на пост столичного мэра, регионалы решили дать поработать и подтянуть рейтинг своему члену, бывшему мэру Комсомольска Попову. Потом президент руками парламента внес изменения в закон о столице: развел должности главы КГГА и главы Киевсовета, и в ноябре Попов стал главой КГГА.

Любопытно, что тогда пошел слух, мол быть Пилипишину первым замом Попова. Как признавались люди из окружения Виктора Петровича, его две недели с этим поздравляли самые разные чиновники. Но крепкий хозяйственник из Комсомольска не захотел в первые замы крепкого хозяйственника из Киева. Можно только догадываться, насколько жесткой была борьба группы, в интересах которой было «усилить» Попова Пилипишиным, с покровителями покровителей главы КГГА, не желавшими подпускать никого чужого к киевским бюджетам, землям, стройкам и активам.

Справедливости ради стоит сказать, что Александр Попов успел кое-что сделать в столичном хозяйстве. С одной стороны, он четко выполнял пожелания центра, разгоняя налоговые и предотвращая другие виды Майданов, с другой - город к зиме кое-как подготовил, задолженности по зарплатам в столице выплатил. И даже сделал громкий отчет о злоупотреблениях «молодой команды» Черновецкого.

Наступление Попова (или того чиновника из АП, который его курирует) на молодую команду Черновецкого закончилось арестами киевских чиновников и переизбранием секретаря Киевсовета. Кстати, новоиспеченного секретаря – Галину Герегу из ГАКа, сателлита Блока Черновецкого, эдакую украинскую хозяюшку, молва связывает с именем того же высокопоставленного чиновника из Администрации Президента, который курирует и Попова.

В общем, Попов неплохо делал работу мэра, но оторваться от своего 9-процентного рейтинга так и не смог. А в свете предстоящих в 2012-м выборов, конечно же хотел бы, чтоб кампания прошла без неожиданностей вроде Пилипишина. К этому же очевидно стремится и его куратор из АП. Источники из окружения Пилипишина говорят, что Александр Попов лично писал президенту с просьбой проверить деятельность Виктора Пилипишина на посту главы Шевченковской райгосадминистрации. Нетрудно догадаться, кто озаботился о том, чтобы письмо без задержек попало к адресату. По версии следствия, на посту главы Шевченковской Администрации Виктор Пилипишин «злоупотребил» на 15 миллионов гривен, передав какое-то здание на проспекте Победы, 8 частной структуре.

Адвокат Сергей Гребенюк в интервью УНИАН так комментирует ситуацию с возбуждением уголовного дела против Виктора Пилипишина:

– Виктору Пилипишину обвинение в присутствии адвокатов не предъявлено. Поэтому я не могу комментировать предмет обвинения. Ему было вручено постановление о возбуждении уголовного дела. С момента вручения постановления, после того, как он попал в реанимацию, никаких следственных действий не проводилось. Сейчас правоохранительными органами проверяется законность отчуждения объекта, который находился по адресу проспект Победы, 8 (литеры А и Б). Речь идет о том, что решением Киевсовета было принято решение об аварийном состоянии этих помещений и необходимости их сноса. Но Шевченковский райсовет через какое-то время нашел покупателя для этих помещений. Это, конечно, их заслуга. Вместо того, чтобы за государственные деньги сносить этот объект было принято решение его продать. Бюджет района получил какие-то деньги. Виктора Петровича обвиняют в том, что он издал распоряжение во исполнение этого решения райсовета о продаже этого объекта. Это предварительное описание того, что мы увидели в документах. Ситуация неоднозначная, в ней нужно разбираться. Правоохранительные органы имеют право проверять факты, а Виктор Пилипишин чувствует себя уверенно, он знает, что принимал законные решения и будет доказывать это согласно действующего законодательства, добиваясь закрытия уголовного дела. Наиболее резонансным здесь является то, как действуют правоохранительные органы. К лицу, которое ни разу вызывали правоохранительные органы, пригоняют спецподразделения, происходит шоу в реанимации. Ситуация со здоровьем Виктора Пилипишина остается нестабильной. Родные последовали рекомендации перевести больного в кардиологический центр Стражеско.

В воскресенье охрану с палаты Виктора Пилипишина сняли и уже пускали родных. Паралельно в информпространстве всплывали какие-то «сопутствующие» подробности и темы. То друг семьи Черновецких Ирэна Кильчицкая сообщила, что Пилипишин приглашал ее пообедать… Дочь Пилипишина - Елена в интервью УНИАН с горькой улыбкой заметила, что скорее всего Ирэна Реонольдовна говорила с каким-то другим Пилипишиным, а не ее отцом, тот больше недели болеет и вряд ли со своим давлением отважился бы куда-то идти.

То «анонимные источники МВД» через журналистов пропрезидентской газеты обещают Пилипишину десять лет срока… К слову, родные Виктора Пилипишина подумывают подавать иск на издание, тиражирующее такие слухи. А что сам Пилипишин? Он лечит сердце, и по словам дочери Елены, считает все произошедшее недоразумением. Осторожничает.

Оно и правильно, до выборов мэра еще год. Рейтинг у украинских узников из числа бывших представителей высших эшелонов власти растет автоматически. Правда, здоровья процесс такого «личного роста» не добавляет… Тоже автоматически… Зачем кого-то злить?

Маша Мищенко