Глава УПЦ МП Владимир: риторика Киевского патриархата политизирована

Диалог с Украинской православной церковью Киевского патриархата должен проходить исключительно на основе Евангелия, традиций и канонов Православной церкви. Об этом в интервью газете "Известия" заявил Предстоятель Украинской православной церкви МП митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

"К сожалению, риторика руководителей так называемого Киевского патриархата вновь сильно политизировалась. Мы услышали неоправданные и ничем неподтвержденные упреки в наш адрес, и в адрес новой украинской власти. Диалог можно вести только тогда, когда нет необоснованных обвинений и предварительных условий. Тот, кто отпал от церковного единства, может вернуться, но не должен упрекать или требовать чего-то от того, кто это единство сохранил.", - ответил митрополит на вопрос о том, как идет диалог с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

"Мы неоднократно заявляли и готовы повторить, что для нас единство Православия в Украине важнее его статуса. Мы заявили и о том, что возвращение из раскола не должно быть унизительным для возвращающихся. Что диалог должен проходить исключительно на основе Евангелия, традиций и канонов Православной церкви. А в ответ, к сожалению, вновь слышим политические рассуждения", - заключил глава УПЦ МП.