Богачка Герега обещает, что больше не будет дерибанить киевские земли

На повестке дня сегодняшнего пленарного заседания столичного горсовета стоял лишь один вопрос - избрание нового секретаря Киеврады.

Со вчерашнего дня главной претенденткой на кресло Довгого называли депутатку от ГАК Галину Герегу, совладелицу сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», занимающую 27-ю позицию в рейтинге журнала “Фокус” “200 самых богатых людей Украины в 2011 году”.

- Мы не будем участвовать в голосовании. Кандидатура, которая сегодня будет рассматриваться, принадлежит к большинству Черновецкого и Партии регионов, именно того большинства, которое занималось расхищением киевских земель и имущества, - категорически заявила перед началом заседания председатель фракции БЮТ-Батькивщина” в Киевраде Татьяна Мелихова. - Конкретная претензия: Галина Федоровна лично принимала участие во всех одиозных голосованиях, и в том числе 1 октября 2007 года, когда киевские земли уменьшились где-то на 2 тысячи га. За этими землями стоят хозяева ГАК: Хмельницький и Иванов.

Заместитель председателя фракции “Удар” Кличко Наталия Новак тоже заявляет, что их депутаты не будут участвовать в голосовании. Позиция фракции неизменна - требуют перевыборов Киеврады и мэра.

- Если представители оппозиции сегодня не будут голосовать за Герегу, это значит, что у них непоследовательная позиция и что они занимаются пиаром, - считает председатель фракции Партии регионов в Киевраде Алексей Омельяненко. - Они всю жизнь кричали о том, что Довгий наследник Черновецкого и его нужно менять. Сейчас это произошло. Александр Попов довел это до логического завершения.

- Почему отказались от кандидатуры вашего однопартийца Дейнеги? - интересуются журналисты у Омельяненко.

- Действительно, были две кандидатуры. Но мы понимаем, что у Партии регионов в Киевраде большинство не сформировано. То есть фракция небольшая...

- А у ГАК сформированная?...

Но депутат игнорирует этот вопрос и продолжает.

- Когда мы сможем сформировать большинство на базе Партии регионов, тогда мы сможем говорить о том, что секретарь будет от ПР. Галина Федоровна - это компромиссная фигура, которая способна исполнять обязанности секретаря Киеврады.

- Говорят, что она принимала участие в скандальных земельных голосованиях.

- Она не принимала участия в скандальных голосованиях. В Евангелии есть такая строка: сначала вынь полено из своего глаза, чтобы заметить потом щепку в глазу другого. Поэтому пусть сначала в оппозиции проверят все свои голосования, а затем уже кого-то обвиняют.

Омельяненко заверяет, что ПР поддержит Герегу и идет в сессионный зал. За ним быстро проскакивают уже бывший секретарь Олесь Довгий с главной претенденткой на его кресло - мультимиллионершей госпожой Герегой.

На заседании председательствует Черновецкий. Отдохнувший, загорелый, разве что какой-то вроде отстраненный.

Сначала регистрируются всего 65 депутатов.

- Это не точные данные, давайте еще разик. Пожалуйста, вставьте карточки, - просит мэр депутатов.

Количество зарегистрированных депутатов растет до 74. Кворум есть. Пленарное заседание открыто. Перед избранием нового секретаря желающим дают время на выступления.

Как и вчера, госпожа Мелихова настаивает на рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Черновецкого и обращении Киеврады в ВР с ходатайством о принятии решения о назначении внеочередных выборов депутатов Киеврады и киевского городского председателя.

И так же, как и вчера, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Павлик против включения этих вопросов в повестку дня, потому что “они не прошли должным образом рассмотрение в профильных комиссиях и не подготовлены”.

Новак отмечает, что Павлик принимает решение с точки зрения политической целесообразности.

- Леонид Михайлович, наша фракция предлагает вам совершить такой подвиг, как вчера совершил Олесь Станиславович, и написать заявление об отставке, - предлагает она Черновецкому. - Это был бы выход из той ситуации, в которую сейчас попала Киеврада. Возможно, у вас хватит воли написать заявление об отставке.

- Можете не сомневаться, у меня хватит воли, - заверяет Черновецкий. - Я для себя этот вопрос рассматриваю. Но все будем рассматривать по регламенту. Позвольте мне предложить вам на должность заместителя городского председателя, секретаря Киеврады кандидатуру Гереги Галины Федоровны. Я знаю Галину Федоровну как порядочного человека, как специалиста, обладающего высоким уровнем организационных способностей.

И Черновецкий начинает рекламировать свою протеже, рассказывая о ее активной общественной и социальной деятельности, помощи школам, детдомам и церквям, о ее премиях и наградах.

- Она - один из лучших топ-менеджеров в Украине, - резюмирует мэр. - Думаю, она проявит качества эффективного менеджера и в сессионном зале. Прошу поддержать предложенную мной кандидатуру.

За Герегу голосуют 89 из 90 присутствующих депутатов. Быстро, четко, все, как по плану.

Черновецкий поздравляет нового секретаря с букетом роз и приглашает к выступлению. В зале шум. Оппозиция видит в голосовании махинации.

- Не обращайте внимания. Вам придется к этому привыкать. Выступайте. Все нормально, - успокаивает озадаченную богачку Черновецкий.

Галина Герега благодарит депутатов за поддержку и кредит доверия и призывает к конструктивному сотрудничеству.

- Мне приятно, что место секретаря Киеврады занял человек достойный, человек сильный, - комментирует избрание преемницы Довгий. - Кто настроен поддерживать Галину Федоровну - я прошу помогать, а тех, кто в силу каких-то политических обстоятельств не может помогать, я бы просил хотя бы не мешать.

Госпожа Мелихова из сессионного зала выходит возмущенная. Говорит, что стиль работы новой власти не отличается от предыдущей и заявляет о манипуляциях при голосовании.

- По закону голосование должен быть тайным, нормально - бюллетенями, а не так, как манипуляции с системой "Рада”. Не было счетной комиссии. Фракция БЮТ-Батькивщина за представителя большинства Черновецкого и ПР не дала ни одного голоса. Мы и не регистрировались.

Кличко тоже заверяет, что его депутаты не принимали участия в голосовании.

- Сегодняшнюю ситуацию мы можем сравнить с баржей, которая пробита, не плывет, а мы пытаемся поменять капитана, надеясь, что она будет плыть быстрее. Смена секретаря ситуацию не изменит. Нужно сменить Киевраду и мэра.

Со своей стороны Омельяненко отмечает, что голоса за Герегу от оппозиции были.

- БЮТ и Блок Кличко сегодня продемонстрировали, что они не монолитны. Потому что некоторые голоса сегодня были и от них.

- Вообще удивляет лживость этого человека, участвовавшего в разворовывании. Причем он говорит, что верит в Бога, - дает ответ госпожа Новак на обвинение Омельяненко. - Но на него эти заповеди как-то не распространяются. Карточки были лично у меня, все сдали мне перед голосованием. Не голосовали БЮТ и мы. Все другие голосовали, кроме “сидящих” из “черновецких” или тех, что в бегах (или под следствием): Супруненко, Чуб, Иванов, Комарницкий, Евлах, Сергийчук, Лавров и Лаврененко.

Но если верить подсчетам Новак, то, по логике, кто-то из оппозиционных депутатов все-таки проголосовал. Ведь в БЮТ - 14 депутатов, у Кличко - 12. Вместе - 26. Добавляем всех названных “беглецов” - 8. Получается - 34. А проголосовало - 89. 89+34=123. А всего в Киевраде - 120 депутатов. Поэтому то ли голосовали карточки "беглецов", то ли оппозиционеры приобщились - для киевлян останется тайной. “Тайное голосование” - что тут скажешь.

Довольный председатель фракции ГАК в Киевраде Александр Пабат, чья подопечная стала секретарем, заверяет, что Галина Федоровна - именно та кандидатура, которая сможет объединить сессионный зал.

- А вы бы Дейнегу поддержали? - интересуются у Пабата журналисты.

- Дейнега представитель конкретной политической силы. И всем было ясно, что он сперва будет представлять интересы одной политической силы, а затем уже всех депутатов. Так работал Олесь Довгий.

Пресс-служба объявляет совместную пресс-конференцию главы КГГА Александра Попова и новоизбранного секретаря Киеврады Галины Гереги.

- Я убежден, что это на пользу киевлянам. И ее опыт и желание работать эффективно даст позитивные результаты и для развития Киева, и для благополучия киевлян, - дает оценку Гереге Попов и дарит ей огромный букет белых роз.

- Я не подведу ни киевлян, ни депутатов, - обещает новоизбранный секретарь. - Думаю, мы с КГГА будем работать эффективно на единый результат - улучшение жизни киевлян, и будем вместе превращать нашу столицу в лучший европейский город.

- Правда ли, что вы голосовали за скандальные земельные решения? - спрашивают журналисты у Гереги.

- В своей работе я не собираюсь допускать таких ошибок, грубых нарушений, я буду работать согласно регламенту. Если, может, даже с моей стороны и были допущены ошибки, я не собираюсь их повторять. А в большинстве я этого не делала, - дипломатически-завуалированно отвечает новый секретарь.

Локальные ротации в Киевраде продолжаются. Но учитывая, что Черновецкий идет на уступки власти, вряд ли его подопечных, даже отстраненных от высоких кресел, станут преследовать.

Анна Ященко