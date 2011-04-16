Янукович думает на Чернобыльской конференции взять деньги на саркофаг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что во время международной конференции "25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится на следующей неделе в Киеве, будут собраны все необходимые для достройки саркофага на 4-м блоке ЧАЭС средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Енакиево Донецкой области.

«Мы считаем, что во время конференции нам удастся собрать всю сумму для всех необходимых работ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он напомнил, что в рамках конференции к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС состоится и конференция доноров, где будет определена окончательная сумма вкладов государств-доноров.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во время конференции и другие страны могут принять решение присоединиться к странам-донорам.