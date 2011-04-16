Делегация Сената США заметила прогресс в реформах в Украине

Делегация Сената США отмечает прогресс в продвижении в Украине реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время встречи главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА с делегацией Сената США.

«Хочу отметить значительный прогресс в развитии Украины и в продвижении реформ», - сказал сенатор Джефф СЕШНЗ.

Во время беседы был обсужден пакет вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, развитие партнерства Украины и США, продвижение в Украине реформ, улучшение бизнес-климата и привлечения иностранных инвестиций.

«Продвижение реформ и демократия – это приоритеты всей политики Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.