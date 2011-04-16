Делегация Сената США заметила прогресс в реформах в Украине
17:34, 16 апреля 2011Политика
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Делегация Сената США отмечает прогресс в продвижении в Украине реформ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время встречи главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА с делегацией Сената США.
«Хочу отметить значительный прогресс в развитии Украины и в продвижении реформ», - сказал сенатор Джефф СЕШНЗ.
Во время беседы был обсужден пакет вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, развитие партнерства Украины и США, продвижение в Украине реформ, улучшение бизнес-климата и привлечения иностранных инвестиций.
«Продвижение реформ и демократия – это приоритеты всей политики Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - отметил С.ЛЕВОЧКИН.
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