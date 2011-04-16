Из-за Януковича журналистов больше 40 минут продержали на дороге

В Донецкой области автобус, в котором ехали более 40 журналистов из Енакиево в Донецк, из-за проезда кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА был остановлен более чем на 40 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, на дороге у поселка Корсунь за 1 км до междугородней трассы сотрудники ГАИ остановили автобус, объяснив свои действия необходимостью пропустить кортеж Президента. Автобус с журналистами и еще около 20 автомобилей и пассажирских автобусов простояли в ожидании разрешения проехать дальше более 40 минут.