Из-за Януковича журналистов больше 40 минут продержали на дороге
16:55, 16 апреля 2011Политика
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Не беги впереди кортежа...
В Донецкой области автобус, в котором ехали более 40 журналистов из Енакиево в Донецк, из-за проезда кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА был остановлен более чем на 40 минут.
Как передает корреспондент УНИАН, на дороге у поселка Корсунь за 1 км до междугородней трассы сотрудники ГАИ остановили автобус, объяснив свои действия необходимостью пропустить кортеж Президента. Автобус с журналистами и еще около 20 автомобилей и пассажирских автобусов простояли в ожидании разрешения проехать дальше более 40 минут.
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