Янукович говорит, что не знает о роли своего советника в деле Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что наличие нарушений во время подписания газовых соглашений 2009 года может установить только суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы в Енакиево Донецкой области.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас этот вопрос является предметом расследования, и он не владеет информацией об участии тех или других лиц, в том числе и нынешних сотрудников Администрации Президента (советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей ПОРТНОВ – УНИАН) в подготовке этих документов.

«Я не знаю, есть ли там вина. А если вина есть, на этот вопрос может дать ответ только суд», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.