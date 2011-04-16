Кузьмин: Часть «газового дела» Тимошенко засекречена

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что часть материалов уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, касающихся газовых соглашений 2009 года, засекречена, ногриф секретности может быть снят.

Об этом он сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

Как сказал первый заместитель генпрокурора, эти материалы дела касается действий экс-премьера именно части превышения ею полномочий.

Друга часть материалов, отметил Р.КУЗЬМИН, содержит расчет ущерба, причиненного Украине в результате подписания этих соглашений. Как пояснил Р.КУЗЬМИН, следственная группа получила от СБУ материалы с актом подсчета суммы ущерба, это дало повод и основания для начала сбора доказательств по делу.

На вопрос, будут ли эти материалы когда-либо обнародованы, Р.КУЗЬМИН ответил: «Часть материалов с грифом «Секретно», часть материалов открыты, и я надеюсь, что в свое время секретность будет с них снята и уверен, что вы эти материалы увидите».

Также он заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО пытается обвинить Генпрокуратуру в политической заангажированости, выстраивая таким образом свою защиту.

Р.КУЗЬМИН сказал: «Что должен говорить обвиняемый по уголовному делу в свою защиту, здесь, по-моему, все просто, каждый человек защищается теми способами, которые считает для себя приемлемыми».

По его словам, «Юлия ТИМОШЕНКО выбрала такой способ защиты. Как известно, лучший способ защиты - это нападение».

Он добавил, что экс-премьер «пытается обвинять Генеральную прокуратуру в том, что Генпрокуратура что-то делает с политическим подтекстом».