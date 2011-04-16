ГПУ собрала на Тимошенко материалов «на 200 млн. долларов в год»

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН избегает ответа на вопрос, давал ли экс-председатель НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА показания против бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В эфире программы "Большая политика" на телеканале “Интер” Р.КУЗЬМИН не дал четкого ответа на данный вопрос.

Он отметил, что уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых контрактов возбудил следователь Генпрокуратуры на основании собранных материалов СБУ.

Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что в этих материалах достаточно данных для возбуждения уголовного дела. "Признаков преступления достаточно там. И потери составляют около 200 млн. долларов в год", - сказал он.

Относительно показаний О.ДУБИНЫ в рамках этого дела Р.КУЗЬМИН сказал, что все, что есть в протоколе, является тайной следствия.

"И я не буду вам рассказывать, кто на кого и какие показания давал", - добавил он.

При этом, отметил Р.КУЗЬМИН, О.ДУБИНА находится на подписке о невыезде.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.

15 апреля генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что ГПУ возбудила уголовное дело относительно О.ДУБИНЫ. «Возбуждено уголовное дело и в отношении ДУБИНЫ, ему вынесена мера пресечения – подписка о невыезде. По делу он уже допрошен, то есть проводятся следственные действия», - сказал генпрокурор.

В.ПШОНКА добавил, что О.ДУБИНУ обвиняют в превышении власти и злоупотреблениях.