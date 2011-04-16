В ГПУ не видят причин открывать дела на Черновецкого и Довгого

У Генеральной прокуратуры Украины пока нет оснований для возбуждения уголовных дел против мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Об этом первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН заявил в эфире программы "Большая политика" на телеканале “Интер”, отвечая на вопрос, будут ли возбуждены дела против вышеуказанных лиц.

"Если у вас или у господина ПОПОВА есть материалы, которые свидетельствуют о совершении преступления ЧЕРНОВЕЦКИМ или ДОВГИМ, пожалуйста, мы готовы эти материалы принять, рассмотреть и при наличии оснований возбудить уголовные дела", - сказал Р.КУЗЬМИН, обращаясь к журналистам в телестудии.

По его словам, у Генпрокуратуры пока нет оснований искать в столичной мэрии данные факты.

"Вы как себе представляете? Следователь Генпрокуратуры сейчас пойдет в мэрию и будет выискивать нарушения, допущенные ДОВГИМ или ЧЕРНОВЕЦКИМ?", - спросил первый заместитель генерального прокурора.

Р.КУЗЬМИН добавил, что публикации в средствах массовой информации могут быть поводом для возбуждения уголовного дела. "Но основаниями для возбуждения уголовных дел являются данные, которые были получены во время проверки, которые свидетельствуют о существовании признаков преступления в действиях субъекта", - сказал он.

Как отметил первый заместитель генпрокурора, уже возбуждены дела по некоторым событиям в Киеве, в частности, относительно отчуждения "Киевгорстроя".

По словам Р.КУЗЬМИНА, следствие по данным делам очень хорошо продвигается и уже арестованы многие лица, причастные к незаконным действиям.

"Кто еще эти преступления совершил, кроме арестованных, следователь разберется. Можете не сомневаться", - заверил он.