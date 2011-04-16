Газовые соглашения Тимошенко-Путина хотят отменить через суд?

Газовые соглашения 2009 года могут быть поставлены под сомнение и в судебном порядке отменены.

Об этом в эфире программы "Большая политика" на телеканале “Интер” заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

"Можно ли говорить о том, что подписание этого контракта было с грубыми нарушениями украинских законов? Да, это так. С украинской стороны все действия по подписании контракта носили противоправный характер", - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, это означает, что и сам контракт, и все действия по выполнению этого контракта могут быть поставлены под сомнение и в судебном порядке отменены, в том числе и в международных судах".