Газовые соглашения Тимошенко-Путина хотят отменить через суд?
10:58, 16 апреля 2011Политика
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Кузьмин уверен, это возможно
Газовые соглашения 2009 года могут быть поставлены под сомнение и в судебном порядке отменены.
Об этом в эфире программы "Большая политика" на телеканале “Интер” заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.
"Можно ли говорить о том, что подписание этого контракта было с грубыми нарушениями украинских законов? Да, это так. С украинской стороны все действия по подписании контракта носили противоправный характер", - сказал Р.КУЗЬМИН.
По его словам, это означает, что и сам контракт, и все действия по выполнению этого контракта могут быть поставлены под сомнение и в судебном порядке отменены, в том числе и в международных судах".
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