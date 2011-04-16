Генпрокуратура: газовый контракт с Россией можно отменить через суд
00:44, 16 апреля 2011Политика
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Все действия по подписанию противоправны
Газовый контракт между Украиной и Россией был подписан в 2009 году с грубыми нарушениями украинских законов и может быть отменен в судебном порядке, заявил первый зам генерального прокурора Ренат Кузьмин.
"С украинской стороны все действия по подписанию контракта носили противоправный характер. Это означает, что и сам контракт, и все действия по исполнению этого контракта могут быть поставлены под сомнения и в судебном порядке отменены", - сказал Кузьмин в эфире телеканала "Интер".
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