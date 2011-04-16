Министр: текст моего интервью использовала одна из сторон конфликта

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк опроверг информацию о том, что якобы его вмешательство в работу газеты Kyiv Post стало причиной конфликта в издании, сообщает пресс-служба Партии регионов.

По словам Н.Присяжнюка, в самом начале интервью журналист Kyiv Post выдвинул предложение не присылать его текст на согласование с министром. «Я согласился на предложение журналиста о том, что текст интервью со мной не согласовывается, а сразу идет в номер», – подчеркнул руководитель Минагрополитики.

«Я дал «добро», и вскоре после интервью отбыл в командировку в Китай в составе официальной делегации Украины во главе с Премьер-министром Николаем Азаровым. Больше никаких контактов с журналистами этого издания я не имел», – сообщил Н.Присяжнюк.

Комментируя скандал в газете Kyiv Post вокруг своего интервью, Н.Присяжнюк подчеркнул, что ему ничего не известно о том, почему текст интервью стал причиной противостояния внутри редакции. В то же время он высказал предположение, что текст его интервью был использован одной из сторон конфликта, который существовал в редакции газеты Kyiv Post.

«Ни контактов, ни разговоров, ни вычитки текста не было, и никаких претензий к изданию у меня тоже нет», – резюмировал министр.

Как сообщалось в СМИ, редакция газеты Kyiv Post заявила о начале забастовки, требуя восстановить в должности главного редактора, уволенного за отказ снять с публикации интервью с министром сельского хозяйства.