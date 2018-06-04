Почему Янукович с Азаровым радуются росту товарооборота с Россией?

Украинские руководители сильно ошибаются, если рассказывают о выгоде для Украины от роста товарооборота с РФ... Или дезинформируют общественность сознательно…

Президент Янукович, премьер-министр Азаров и другие представители нынешней власти уже неоднократно с удовлетворением высказывались о наблюдающемся в последнее время – в частности, в 2010 году – быстром росте такого показателя, как товарооборот. И о росте товарооборота Украины со всеми государствами-партнерами в целом, и об увеличении товарооборота с отдельными странами.

А поскольку недавно в Украину приезжал глава правительства России, то и Янукович, и Азаров заговорили о существенном росте товарооборота именно между двумя нашими странами. Выставляя это как большое благо для обоих государств, включая, естественно, Украину.

«За прошедший год наши страны продемонстрировали достаточно высокие темпы развития взаимной торговли. За 2010 год ее объем увеличился в 1,6 раза и составил почти 42 млрд. долларов, что превышает докризисный 2008 год», - отметил, например, Азаров во время встречи с Путиным.

Однако украинские руководители очень сильно ошибаются, если рассказывают о некой выгоде для Украины от роста ее товарооборота с Россией по незнанию. Или дезинформируют общественность сознательно, если им известно реальное положение дел в этой сфере.

Во-первых, какое-то увеличение или уменьшение объемов торговли в долларовом исчислении еще не обязательно означает рост или падение экспортных и импортных поставок в натуральных показателях.

К примеру, наибольший урон в 2009 году украинскому экспорту в денежном измерении нанесло более чем двукратное снижение мировых цен на сталь по сравнению с пиковыми значениями 2008 года. В то же время, величина суммарного импорта товаров в Украину тогда в значительной степени снизилась вследствие еще более сильного обвала мировых цен на нефть.

А в 2010 году, наоборот, нефть подорожала, что плохо для Украины. Зато значительно повысились мировые цены на черные металлы, что обеспечило соответствующий прирост ВВП, дополнительный приток иностранной валюты и увеличение поступлений в бюджет. При этом правительства Украины не имели ни малейшего отношения в этой части ни к падению показателей внешней торговли в 2009 году, ни к их росту в 2010 году – просто внешняя конъюнктура в одном случае благоволила украинским экспортерам, а в другом – напротив.

Во-вторых же, объем товарооборота является суммированием показателей экспорта и импорта. Поэтому могут быть такие ситуации, когда величина товарооборота растет исключительно или преимущественно за счет увеличения импорта, а такая тенденция не является благоприятной для экономики – это, наоборот, очень плохо для страны.

Именно такой случай имеет место в торговле Украины с Россией. Товарооборот в последнее время растет между двумя странами, но украинской экономике от этого становится только хуже.

Премьер-министр Азаров сравнивает показатели товарооборота между Украиной и Россией за 2008 и 2010 годы. Давайте-ка, более пристально вглядимся, за счет чего случился рост товарооборота за указанный период времени!

Сначала взглянем на экспорт-импорт услуг. В 2008 году, по данным Госкомстата, экспорт услуг Украины для России составил 3,8 млрд. долл., импорт – 0,9 млрд. долл., положительное сальдо – 2,9 млрд. долл. А в 2010 году экспорт – 5,1 млрд. долл., импорт – 0,8 млрд. долл., плюсовое сальдо – 4,3 млрд. долл.

Конечно, для украинской экономики – это благополучные как сами показатели, так и их динамика. Однако нужно учесть, что наибольшей составляющей экспорта услуг Украины являются услуги трубопроводного транспорта – это прокачка российских газа и нефти территорией Украины в Европу. И если тариф за прокачку, например, газа возрастал в 2009 и 2010 годах, что и обеспечило в существенной мере увеличение экспорта и товарооборота, то это не означало роста объемов прокачки газа в натуральных показателях – в кубометрах.

Ситуация же с экспортом-импортом товаров для отечественной экономики выглядит не просто хуже, чем с услугами, а очень и очень плохо. В 2008 году из Украины экспортировалось в Россию товаров на 15, 7 млрд. долл., импортировалось – на 19,4 млрд. долл., отрицательное сальдо – 3,7 млрд. долл. А в 2010 году экспорт составил 13,4 млрд. долл., импорт – 22,2, негативное сальдо – 8,8 млрд. долл.

Суммарный результат торговли для Украины тоже весьма неудовлетворителен. В 2008 году экспорт товаров и услуг в Россию составлял 19,5 млрд. долл., импорт из России – 20,3 млрд. долл., товарооборот – 39,8 млрд. долл., отрицательное сальдо торговли – 0,8 млрд. долл. А в 2010 году экспорт товаров и услуг – 18,5 млрд. долл., импорт – 23,0 млрд. долл., товарооборот – 41,5 млрд. долл., минусовое сальдо - 4,5 млрд. долл.

Как видим, товарооборот между Украиной и Россией в 2010 году действительно не только догнал, но даже немного перегнал показатель 2008 года – на 1,7 млрд. долл., или на 4,3%. Однако объем украинского экспорта сократился на 1,0 млрд. долл., а негативное торговое сальдо увеличилось – на 3,7 млрд. долл., или в 5,6 раза.

Между прочим, такая динамика показателей внешней торговли между Украиной и Россией дает снижение ВВП Украины и рост ВВП России, поскольку при расчете ВВП, в частности, по методу конечного использования экспорт товаров и услуг просто прибавляется к ВВП, а импорт товаров и услуг – отнимается.

Кроме того, Азаров в вышеприведенном высказывании сообщил о росте товарооборота в 1,6 раза в 2010 году по отношению к 2009 году, но «почему-то» не уточнил, что импорт рос опережающими темпами - в частности, экспорт товаров из Украину в Россию увеличился на 58,1%, а импорт из России в Украину – на 67,7%. Мало того, что товарный импорт и так превышал экспорт в 1,7 раза, так он еще и рос почти на 10 процентных пунктов скорее. Это весьма неприятная тенденция, которая, кроме прочего, представляет угрозу для стабильности гривни.

А в январе-феврале 2011 года данный негатив лишь усугубился. Экспорт товаров из Украины в Россию увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 62,7%, зато импорт из России вырос намного сильнее – на 87,9%. Разница в темпах роста – свыше 25 процентных пунктов.

Представьте, например, супружескую пару… В одном месяце они суммарно заработали, скажем, 5 тыс. грн., а в следующем – 6 тыс. грн. Однако в первом месяце зарплата мужа равнялась 3 тыс. грн., а жены – 2 тыс. грн. Во втором же месяце зарплата мужа повысилась до 5 тыс. грн., но заработок жены упал до 1 тыс. грн. Примерно такая же картина наблюдается сейчас в торговле между Россией и Украиной, только две эти страны не являются единой семьей и имеют отдельные бюджеты…

Поэтому понятно, почему Путин с нескрываемым удовольствием говорит о росте товарооборота между Украиной и Россией – он наверняка знает, из чего складывается этот показатель и какая динамика по нему ожидается в дальнейшем. Но кто-нибудь может объяснить, чему тут радуются Азаров с Януковичем?..

Александр Бескоровайный