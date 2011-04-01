Бойко: работаем над тем, чтобы "Южный поток" не был осуществлен

Украина в настоящее время ведет «напряженную дискуссию» с Россией о проекте газопровода «Южный поток», который «вреден нашей стране».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Министр отметил, что газопровод «Южный поток» - «это политический проект наших российских партнеров, которые хотят создать избыток транзитных мощностей, что они сделали сначала по нефти, теперь по газу».

При этом Ю.БОЙКО подчеркнул: «Нам это однозначно невыгодно. … Позиция нашего Президента достаточно жесткая, я сам … присутствовал на том, как он ее высказывал в общении с руководством России, о том, что это проект, который противоречит нашим национальным интересам. Попросту говоря, он отбирает газ из нашей трубы».

Министр отметил, что именно «поэтому мы и с Европейским Союзом, и с российскими партнерами работаем в том направлении, чтобы этот проект не был осуществлен, так как он вреден для нас».

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.