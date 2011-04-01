Документы на выезд за границу придется показывать еще и проводникам
С 7 апреля
Во избежание недоразумений Юго-Западная железная дорога сообщает, что с 7 апреля 2011 г. пассажиры, которые пользуются поездами международного сообщения, при посадке в вагоны должны предъявлять проводнику разрешительные документы для выезда за границу.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.
Согласно сообщению, в случае если пассажир не предоставит проводнику вагона необходимые документы, железная дорога имеет право отказать такому пассажиру в перевозке.
Как отмечает пресс-служба, это связано со вступлением в силу Закона Украины от 2 декабря 2010 г. № 2753-VI, которым на перевозчиков возложены обязанности по проверке наличия документов, необходимых для въезда в государства следования и государства по маршруту следования, и отказу в перевозке пассажиру, который не предъявил необходимые документы.