Совет предпринимателей хочет встретиться с министрами 5 апреля

Авторы обращения участников АвтоМайдана из Совета предпринимателей Украины к премьер-министру Украины пригласили министров провести консультации по реализации законодательных инициатив, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители Совета предпринимателей Украины сегодня на брифинге.

«Мы передали в Кабмин письмо, в котором приглашаем провести встречу с Советом предпринимателей. Мы хотим конструктивно довести до сведения власти наши требования, доказать, что все наши законопроекты, которые мы подали, могут дать 500 000 рабочих мест, помочь решить сегодняшнюю ситуацию с безработицей, с ценами, падением заработной платы и могут быть действительно полезны для общества», - сообщил сопредседатель Совета предпринимателей Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, встречу предполагается провести во вторник, 5 апреля, в 14.30 на площадке парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

Также Е.ШАПОВАЛЕНКО сообщил, что на встречу приглашена народный депутат, глава вышеназванного парламентского комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, при участии которой разрабатывались законопроекты, на принятии которых настаивают участники АвтоМайдана.

В частности, речь идет о таких законопроектах: о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства (№ 8276);

о внесении изменений в статью 139 Налогового кодекса Украины относительно затрат предприятий, которые не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли (№ 8217-2);

о внесении изменений в статью 176 Налогового кодекса Украины относительно представления декларации по налогу на доходы физических лиц (№ 8217-3);

о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по освобождению пенсионеров и инвалидов от уплаты единого взноса (№ 8287).

Член координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Андрей ПАНАЭТОВ отметил, что Ассамблея активно работает с Советом предпринимателей Украины. По его словам, подготовленные Советом предпринимателей законопроекты являются действительно народными, поскольку были разработаны сотнями людей, которые приезжали из всех регионов Украины. «Проводились многочисленные встречи, круглые столы, митинги, на которых обсуждались эти инициативы. Мы требуем принятия этих законопроектов. Власть отреагировала на требования АвтоМайдана и просит провести с нами консультации. Мы готовы проконсультировать их по этим законопроектам и будем настаивать на том, чтобы эти законы были приняты как единственно правильные и необходимые для предпринимателей», - подчеркнул А.ПАНАЭТОВ.

Вячеслав РОЙ, глава Федерации профсоюзов сотрудников малого и среднего предпринимательства Украины, считает, что АвтоМайдан, который проходил на прошлой неделе, четко показал, что предприниматели не согласны со многими нормами принятого Налогового кодекса. «Тем самым люди показали готовность повторить Налоговый майдан 2010 года. Мы очень надеемся, что тот диалог, который намечается провести властью с Советом предпринимателей, с инициаторами автопробега, позволит нам найти компромисс. Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем парламент примет наш законопроект. Если этого не произойдет, мы готовы к новым акциям протеста», - сказал В.РОЙ.

Справка УНИАН. Представители Совета предпринимателей Украины передали обращение к премьер-министру по результатам Всеукраинского автомобильного марша протеста 26 марта 2011 года. Участники Всеукраинского автомобильного марша протеста призвали премьер-министра поддержать пакет законодательных инициатив, разработанный Советом предпринимателей Украины, и внесенных на рассмотрение Верховной Рады Н.КОРОЛЕВСКОЙ. Цель этих инициатив - защитить малый и средний бизнес в Украине, сохранить еще существующие рабочие места и создать новые, способствовать развитию экономики и увеличению социальных стандартов.

Как сообщил Правительственный портал 31 марта, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил ряду министров провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста, рассмотреть их предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства, рассмотреть законопроекты относительно единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей.