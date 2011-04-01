Путин планирует быть в Киеве 12 апреля

Премьер-министр России Владимир ПУТИН планирует посетить Киев 12 апреля.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Программа визита главы правительства РФ на данный момент уточняется, отметил источник.

Вместе с тем, собеседник агентства сообщил, что 12 апреля может быть проведено заседание украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.