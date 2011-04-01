Егерь Перепелица заверяет, что это он убил Олийныка, а не Лозинский

Бывший егерь Голованевского лесничества Кировоградской области Василий ПЕРЕПЕЛИЦА в который раз заверяет, что Валерия Олийныка убил не бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ, а он сам по неосторожности во время незаконной охоты в лесу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПЕРЕПЕЛИЦА заявил сегодня во время дебатов в судебном заседании в Днепровском районном суде Киева.

«Действительно, я незаконно вел эту охоту, выстрелил два раза. Я выстрелил по неосторожности, а когда я увидел, что после выстрела Олийнык упал, я испугался. Увидел знакомую черную машину в поле, но не хватило смелости сразу выйти и сознаться», - сказал В.ПЕРЕПЕЛИЦА.

В то же время, бывший егерь заявил, что во время досудебного следствия следователи применяли к нему различные методы влияния, чтобы он изменил свои показания.

«Я действительно нарушил закон. Сторона обвинения сказала, что если скажешь как надо, пойдешь к своей семье. Если нет – тебе 10 лет. Не хотел я брать груз на душу и рассказал так, как было на самом деле... Если я что-то и заслуживаю, то пусть буду наказан, а люди, которые из-за меня пострадали, - я извиняюсь перед ними», - отметил В.ПЕРЕПЕЛИЦА.

В своем последнем слове он попросил суд не лишать его свободы, а назначать более мягкое наказание.

В свою очередь, во время дебатов еще один обвиняемый бывший начальник Голованевского райотдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ выразил уверенность, что решение суда по делу об убийстве В.Олийныка «будет законное, справедливое и по возможности смягчено».

«Сожалею, что так произошло. Если бы была возможность отмотать время назад, пошел бы другим путем», - сказал он.

Обращаясь к суду с последним словом, М.КОВАЛЬСКИЙ попросил судей при вынесении приговора быть гуманными и учесть то, что он говорил ранее.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.

20 апреля суд Киева начнет объявление приговора по делу об убийстве В.Олийныка.