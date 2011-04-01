Нашеукраинца вызывали в СБУ

Сегодня экс-мэра Могилёв-Подольского Винницкой области, члена политсовета партии «Наша Украина» Михаила САВОЛЮКА вызывали в Управлении СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по словам М.САВОЛЮКА, работники СБУ намекнули на его излишне активную политическую деятельность и сообщили о том, что он должен прибыть в понедельник в винницкое областное управление Службы безопасности Украины в качестве свидетеля, не объяснив, по какому делу.

«Сотрудники СБУ даже не рассказали, по какому делу я прохожу в качестве свидетеля. Кроме того добавили, что я должен явиться в управление с адвокатами», - сообщил М.САВОЛЮК.

По его убеждению, поводом для вызова в СБУ стала организация партией «Наша Украина» акции «Цены взлетают до небес!», во время которой «нашеукраинцы» возле облгосадминистраций протестовали против незаконного повышения цен на продукты и услуги массового потребления.

«К сожалению, эта ситуация является примером того, что спецслужбы превратились в марионетку власти, которая действует по ее политическим прихотям, - отметил М.САВОЛЮК. - Это еще один пример политического давления, ведь власти не нравятся протесты общественности. Однако это едва ли не единственный метод борьбы против антинародных решений нынешней власти».