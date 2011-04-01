В Европарламенте создают группу «Друзья Украины»

В Европейском парламенте планируют создать депутатскую группу для поддержки Украины на пути к евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил депутат Европарламента Павел ЗАЛЕВСКИЙ.

По его словам, рабочее название группы – «Друзья Украины».

«Это депутатское объединение будет создано в соответствии с регламентом Европарламента. Это будет официальное объединение депутатов. Цель очевидная и четкая – поддержка Украины на пути евроинтеграции», - сказал евродепутат.

При этом он отметил, что в группу войдут депутаты от различных партий и стран.

«В ней будут представители разных партий из разных стран Евросоюза. Что касается политической направленности и представительства стран, то оно будет комплексным и всеохватывающим», - отметил П.ЗАЛЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в середине марта в Верховной Раде Украины было создано межфракционное объединение «Европейский выбор». В его состав вошли 27 депутатов, сопредседателями объединения является член фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ и депутат из группы “Реформы ради будущего” Иван ПЛЮЩ.

Объединение создано с целью всестороннего и последовательного содействия политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС.