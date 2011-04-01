Путин едет отговаривать Януковича от зоны свободной торговли с ЕС?

Главной темой визита главы российского правительства Владимира ПУТИНА в Киев в апреле будут последствия для Украины от создания зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№52), в период между 11 и 15 апреля в Киев с рабочим визитом прибудет В.ПУТИН. У него запланированы встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьером Николаем АЗАРОВЫМ, а также участие в заседании межправительственного комитета Украинско-российской межгосударственной комиссии.

"В ходе этого визита тема последствий для Украины от создания ЗСТ будет главной", – заявил один из собеседников газеты.

В то же время, по информации газеты, российский премьер не намерен ограничиваться угрозами и готов предложить Украине компенсационный пакет в обмен на ее согласие присоединиться к Таможенному союзу. "Это не обязательно будет только финансовая компенсация. Украину может заинтересовать и корректировка некоторых тарифных позиций", – подчеркнул собеседник. Чтобы минимизировать последствия для Киева от пересмотра его обязательств перед Всемирной торговой организацией, что неизбежно произойдет при присоединении к Таможенному союзу, члены союза готовы снизить свои импортные пошлины. Не исключено, что В.ПУТИН также представит предложения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли.

Эксперты считают, что Москва начала давление на Украину слишком поздно, и сегодня, когда переговоры Киева и Брюсселя близки к завершению, найти аргументы для "разворота" Украины россиянам намного сложнее, чем, например, год назад. "В России до последнего времени к возможности создания ЗСТ не относились всерьез. Только несколько месяцев назад они поняли, что это вполне реально", – считает заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Он напомнил, что отказ от создания зоны свободной торговли автоматически повлечет за собой срыв подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, куда, как вчера заявил Н.АЗАРОВ, Украина намерена вступить "не позже 2022 года". Учитывая, что в последние месяцы обе стороны неоднократно заявляли о намерении завершить работу над этим соглашением до конца 2011 года, украинскому руководству будет сложно обосновать отказ Киева от подписания главного документа во взаимоотношениях с ЕС. "Если Президент и его команда рискнут развернуть вектор евроинтеграции, это нанесет им колоссальный имиджевый удар. После этого у ЯНУКОВИЧА не будет ни единого шанса быть переизбранным на второй срок", – уверен В.ЧАЛЫЙ.

Газета напоминает, что Россия предложила свой вариант обоснования решения Киева о необходимости интеграции в Таможенный союз. "Мы исходим из того, что эти форматы (Таможенный союз и зона свободной торговли) друг другу не противоречат. Возможное вступление Украины в Таможенный союз на определенном этапе даже ускорило бы заключение соглашения с Евросоюзом", – заявил ранее вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ.

Впрочем, в Брюсселе категорически опровергают доводы россиян. "Будет крайне сложно, если вообще возможно, продолжать переговоры в случае, если вы присоединитесь к Таможенному союзу со странами, которые не либерализовали торговые взаимоотношения с ЕС", – заявил газете официальный представитель Евросоюза по вопросам торговли Джон КЛЭНСИ. Из его слов также следует, что ЕС не намерен соглашаться с масштабным пересмотром обязательств Украины перед ВТО, который неизбежно последует при вступлении в Таможенный союз. "Таможенному союзу придется соглашаться со всеми обязательствами, которые ранее взяла на себя Украина в ВТО. Учитывая это, такая возможность (присоединения Украины к ТС) кажется нам невероятно сложной и даже нереалистичной", – подчеркнул он.

Газете также стала известна суть предложений и предостережений российской стороны. В случае если Украина доведет переговоры с ЕС до завершения, ожидается уменьшение квоты на экспорт украинских труб (сейчас – 260 тыс. тонн в год, основные экспортеры – предприятия групп "Метинвест" и "Интерпайп"). От обострения ситуации во взаимоотношениях могут пострадать и не квотируемые товары – Москва намерена ввести ряд тарифных и нетарифных барьеров при их экспорте в Россию.