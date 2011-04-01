Ющенко убеждает, что в Нашей Украине конфликта нет

Бывший Президент Украины, почетный председатель "Нашей Украины" Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в его партии нет никакого конфликта.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала ТВі.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Да нет в партии никакого конфликта». «Партия - демократическая, партия - открытая", - добавил он.

По словам В.ЮЩЕНКО, съезд партии был перенесен с 19 марта из-за того, что он еще не своевременен. «Мы переживаем такой период, когда первый тайм сыгран, когда политическая рокировка состоялась, когда те негативы, которые набирает сегодняшняя власть, еще не в апогее», поэтому сейчас формировать тактику «политических сосоюзов не то что трудно, просто нецелесообразно», - объяснил он.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, «есть технические вопросы, которые касаются устава», но «собирать съезд только для технической информации - это слишком слабо». «Поэтому, посоветовавшись, мы поговорили, что нам нужно завершить межпартийные переговоры, нам нужно определиться с теми партнерами, которые консолидируются, до какой глубины, в чем наша консолидация, как мы идем на выборы», - сказал он.

По его словам, «съезд должен быть серьезным» и на него должны быть вынесены не как основные вопросы изменений к уставу партии, а оценка ситуации в стране и политические перспективы.

«Поэтому здесь не нужно баловаться с такого рода мероприятиями», - заявил В.ЮЩЕНКО. По его словам, следует помнить, что «на охоту мы идем с ружьем, где есть один патрон, и мы идем охотиться на тигра». При этом он не уточнил, кто является тигром, а лишь отметил, что «это образное понятие».