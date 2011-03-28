Кивалов о русском языке, Киевской Руси и оголтелой травле

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия, член Венецианской комиссии Сергей КИВАЛОВ считает, что законопроект "О языках в Украине" несправедливо раскритикован Венецианской комиссией.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии народного депутата Украины от Партии регионов С.КИВАЛОВА.

«В своем Заключении Венецианская комиссия, прежде всего, признала факт сложной ассиметричной языковой ситуации в Украине в том смысле, что в пропорциональном отношении больше этнических украинцев, которые в совершенстве и на самом деле используют русский язык во многих коммуникативных ситуациях, чем этнических русских, которые в совершенстве владеют и используют украинский язык. Такая ситуация, когда русский язык имеет доминирующее положение из-за его особенной исторической основы, заслуживает серьезного внимания при определении насущных потребностей и приоритетов украинской языковой политики», - отметил С.КИВАЛОВ.

По его мнению, Комиссия также посчитала заслуживающими уважения намерения авторов законопроекта урегулировать языковую ситуацию. Комиссия также отметила, что цели и принципы законопроекта соответствуют Конституции Украины и в целом созвучны с принципами, содержащимися в международных инструментах.

«Вместе с тем Комиссия посчитала законопроект несбалансированным, а его ключевые положения - заклеймила, указав на конституционную норму о государственном характере именно украинского языка. Усиленная защита русского языка обеспокоила европейских экспертов, они увидели в этом возможность его усиления в ущерб украинскому языку и против европейских стандартов. Мне бы хотелось, в первую очередь, отметить, что Венецианская комиссия, наконец, признала общеизвестный факт, что русский язык имеет в Украине историческую основу. От себя добавлю – прочную историческую основу, не признавать которую, отрицая тем самым славную историю Киевской Руси, славянской письменности и культурного наследия – значит, быть злейшим врагом Украины. Соглашаюсь также с тезисом, чтобы русский язык включить в Конституцию Украины в качестве второго государственного. Поддерживаю необходимость незамедлительного урегулирования языкового вопроса в Украине. Но я решительно возражаю против остальных выводов Венецианской комиссии, о чем подробно изложил в своих письменных замечаниях Комиссии. И в Украине, и за рубежом должны знать правду», - заявил С.КИВАЛОВ.

Он также отметил, что в законопроекте не говориться о каком-либо искусственном усилении русского языка, тем более в противовес украинскому. «Единственная цель законопроекта – это на законодательном уровне, раз и навсегда «отбить охоту и возможность политическим временщикам устраивать такую оголтелую травлю русского языка и русскоязычного населения, которую мы лицезрели в течение нескольких лет после «победы» Помаранчевой «революции»», - сказал С.КИВАЛОВ.

«Когда украинцев лишали возможности смотреть фильмы, читать книги, да и вообще говорить на русском языке. Мы, образованные люди, просто не можем позволить дать этому повториться», - считает С.КИВАЛОВ.