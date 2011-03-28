Янукович: Леониду Данииловичу, как говорится, не позавидуешь

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет вполне естественным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Сингапуре.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в правовом государстве нужно, наконец, дать ответ на то, что уже много лет всем известно.

«Нужно набраться терпения и культуры определенной обществу, чтобы не делать никаких сенсаций – есть процедура, которую необходимо пройти», - сказал он.

Президент отметил, что для специалистов, юристов ничего странного в этом процессе нет.

«Кстати, как и нет никаких свежих новостей в этом деле. То есть, они все давно известны, только сейчас они складываются в определенный процесс, который уже идет к завершению и нужно получить ответ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что много лет государство не давало ответа на этот вопрос, и нужно это сделать сейчас.

В то же время глава государства отверг обвинение, что в этом процессе есть политическая составляющая.

«Сплетни, что этот процесс превращается в современный политический процесс, я скажу, это только сплетни», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

«Безусловно, неприятно Леониду Данииловичу, ему, как говорят, не позавидуешь, но нужно завершать, в конце концов, когда-то. И хватит спать на снотворных таблетках – нужно когда-то жить, а для этого необходимо дать ответ на этот вопрос и закончить», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что в данном случае ответ может дать только суд, и в правовом государстве никто не может обвинять людей без решения суда.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.