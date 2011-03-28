Тимошенко привезла из Брюсселя «очень тревожный сигнал»

Если власти не изменят своей политики, то Украина в этом году не получит подписания с Европейским Союзом Соглашения об ассоциированном членстве.

Об этом заявила лидер партии " Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в эфире 5-го канала.

"Если украинские власти будут продолжать разрушать свободы и права людей, разрушать демократию, правосудие, свободу слова – все, что в Европе воспринимается как основа перестройки жизни общества, - можно не рассчитывать ни на безвизовый режим, ни на вступление Украины в зону свободной торговли с Европейским Союзом, ни на соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это очень тревожный сигнал, который не может оставаться без внимания, а на такие выводы ее натолкнули результаты визита в Брюссель.

Лидер “Батьківщини” убеждена, что нынешняя политика действующей власти не только вызывает осуждение в Европе, но и делает невозможным последующее движение Украины к европейской интеграции.