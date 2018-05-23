Мельниченко: Не исключаю, что убийство Гонгадзе могли подстроить «под записи»

Если дело Кучмы служит только для давления на кого-то, то оно ударит бумерангом по Януковичу... Если дело закроют, Янукович окажется наперсточником...

ГПУ возбудила против экс-президента Леонида Кучмы уголовное дело. Вещественным доказательством по этому делу будут так называемые «пленки Мельниченко» - записи, которые сделал экс-майор Государственной службы охраны Украины, прежний охранник Кучмы Николай Мельниченко. Сам майор, как и остальные граждане, был удивлен, что дело против экс-президента возбудили через столько лет.

Пан Мельниченко, вы, знаю, и не надеялись, что в деле Гонгадзе против Кучмы возбудят уголовное дело, а тут вдруг столько шума... Для меня это действительно было неожиданностью, потому что с приходом к власти Януковича у меня были очень маленькие надежды, что против Кучмы возбудят уголовное дело. Честно говорю. Однако сегодня дело против Кучмы возбуждено, и это факт. И то, что это произошло по политической воле Януковича, – тоже факт. Были все основания считать Януковича большим адвокатом Кучмы, чем того же Ющенко.

Будут ли его использовать в личных целях? Да, и это тоже факт. Но совпадают ли чьи-то личные цели с национальными интересами? Да, совпадают...

Мне лично выгодно, чтобы против Кучмы было возбуждено уголовное дело, чтобы в суде было исследовано все: мотивация, как он это делал. То есть хочу, чтобы все было доведено до логического завершения.

Янукович заинтересован? Бесспорно, да! Почему? Уровень доверия к Януковичу падает. Потому ему нужно сделать что-то такое, чтобы народ это воспринял как будто национальную идею. Необратимость наказания и может стать той национальной идеей. Но. Все победы и поражения сегодняшней власти воспринимаются, ассоциируются непосредственно с Януковичем. Ничего хорошего не будет, если это уголовное дело используют только для шантажа – чтобы Литвин был еще более покладистым и делал все, что нужно, чтобы семья Кучмы, тот же Пинчук был более контактен, чтобы отдали заводы, пароходы тому, кому нужно, чтобы работали в том направлении, в котором нужно. Чтобы медиаимперия Кучмы тоже работала в лояльности ко власти...

Если дело Кучмы служит только для этого, то, конечно, оно ударит бумерангом по Януковичу. Обязательно ударит!

Слушая вас, прихожу к выводу, что вы верите в искренние намерения власти, которая хочет показать справедливость. Мол, мы и к Тимошенко, и к Кучме одинаково относимся?.. Нет, я не верю в искренние намерения! Просто совпали интересы! Янукович сделал выбор – сбросить с себя балласт Кучмы, он не захотел быть его адвокатом. Ющенко этого не захотел сделать, и посмотрите, где сейчас Ющенко.

Команда Януковича – это прагматики, циники, которые делают все ради себя, но в данном случае их интересы совпали с народными.

…Нас взяли и тупо ограбили. Легализация записей дает возможности вернуть в казну несусветные богатства, которые были украдены Кучмой. И сейчас бабушка, которая получает 800 гривен, могла бы получать 1,5 тысячи гривен – если бы Кучма не ограбил ее в свое время. Если вернуть эти средства, это даст возможность наполнить Пенсионный фонд, Украине не нужно будет брать какие-то кредиты...

То есть против Кучмы должны были бы возбудить уголовное дело не только за убийство Гонгадзе, но и за разворовывание государственного имущества в крупных размерах? Должен быть исследован каждый противоправный факт, зафиксированный на записях.

Вы до сих пор не доверяли первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, не хотели с ним сотрудничать, а теперь называете его «бульдогом» в хорошем понимании этого слова. Что изменилось? Да, я такое говорил, не доверял ему, но теперь имеем результат, потому что была политическая воля президента.

Как вы думаете, почему против Кучмы возбудили уголовное дело, а против Литвина – нет? Что, политической воли Януковича на Литвина не хватило? Литвин очень хитер. Литвин очень много вещей делал чужими руками. Очень много. Удастся ли следствию его поймать? Не знаю. Он был очень осторожен.

Осторожнее, чем Кучма? Да!

Когда побеждал Ющенко, говорили, что он Кучме давал гарантии, если тот мирно уйдет. Вы что-то об этом знаете? Ющенко – аморальный человек, который еще может сделать добро для Украины, – взять и эмигрировать, выехать прочь из Украины, чтобы его и духу тут не было, - за ту ложь и фарисейство в отношении многих-многих людей. Я уже говорил, если какой-то нормальный человек увидит Ющенко, пусть плюнет ему в лицо.

Какое первое впечатление от дела против Кучмы? Молодец Янукович, мужик, сделал! Не базарил, что он это будет делать, а взял и сделал. А Ющенко – просто трепач!

Что дальше? Зависит все от нас, от вас. Журналисты могут сделать так, что дело дойдет до логического завершения.

Если Янукович сделает так, что уголовное дело возвращают или закрывают, потому что все обернется против него, - тогда к Януковичу будет отношение одно: как к мелкому мошеннику, аферисту.

Посадят ли Кучму в тюрьму? Не знаю... Сомневаюсь.

Если уголовное дело закроют, то Янукович и все с ним окажутся наперсточниками. Потому вопрос, хочет ли Янукович быть наперсточником в глазах всего мира?

Многие люди допускают, что убийство Гонгадзе совершено уже “под записи”, то есть после них, чтобы обвинить Кучму. Вы сами допускаете это? Я этого абсолютно не исключаю. Все может быть. Все может быть... Потому я хочу прозрачного суда. Если есть самое малое доказательство чего-то такого, то прокуратура, суд должны поставить точку.

Убийство под записи? Такая версия имеет право на существование.

Разговаривала Оксана Климончук