Третьяков: лучше иметь 1% в Bank of New York, чем 51% - в ООО „Василёк”

Третьяков твердо убежден, что в будущем партия “Наша Украина” будет трансформироваться.

Об этом народный депутат пятого созыва заявил в интервью газете “Без цензуры”.

„Коли мы это поймем, нам станет намного проще, чем если мы будем держаться до конца за свои кресла, как это сейчас делает Александр Мороз и напоминает мне „товарища Ткаченко”, которого одно время выносили из Верховной Рады вместе с этим самым креслом”, - убежден Третьяков.

На вопрос, не возникало ли у него желание создать свою собственную партию, депутат ответил: „Я всегда был категорически против создания 150 партий в Украине. Лучше иметь 1% в Bank of New York, чем 51% - в ООО „Василёк”.

На вопрос, не разойдется ли в будущем линия партии “Наша Украина” и Президента, Третьяков заметил, что “руководителем партии де-факто является Виктор Андреевич. Поэтому я не могу понять, как могут разойтись позиции руководителя и партии... Партийное ядро всегда будет с Президентом”.

Razom