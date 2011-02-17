В "Тризубе" настаивают, что к арестованным применялись пытки

Обнародованная Генеральной прокуратурой Украины и подтвержденная задержанными членами ВО “Тризуб” информация о том, что к ним не применялись методы физического воздействия, не соответствует действительности.

Об этом идет речь в заявлении Центрального провода ВО “Тризуб” им. С.Бандеры, переданном УНИАН.

Как отмечается в заявлении, через адвокатов задержанных “тризубовцев” Филиппа ТАРАНА, Василия ЛАБАЙЧУКА, Анатолия ОНУФРИЙЧУКА Центральному проводу “Тризуба” поступила информация о фактах физического издевательства над задержанными. В Центральном проводе также отметили, что в своем распоряжении имеют письменные свидетельства В.ЛАБАЙЧУКА и А.ОНУФРИЙЧУКА, копии которых размещены на официальном сайте “Тризуба”.

Как отметили в Центральном проводе “Тризуба”, в письменных свидетельствах было четко указано, что они подвергались физическому издевательству во время пребывания в Запорожских областных управлениях СБУ и МВД почти месяц назад (Генпрокуратура заявила о соблюдении прав задержанных во время их пребывания в СИЗО - УНИАН).

”Со слов матери нашего сторонника “Тризуба” Эдуарда АНДРЮЩЕНКО мы имеем информацию, что его также били”, - отмечается в заявлении.

“Мы не можем утверждать, что членов и сторонников нашей организации к вчерашним заявлениям побудили объективные обстоятельства, как то очередные угрозы запорожских «стражей порядка» или какие-то другие факторы. Но как бы там ни было, мы с пониманием относимся к действиям наших побратимов”, - говорится в заявлении Центрального провода.

“Убеждены, что объективную информацию об арестах и заключениях членов ВО “Тризуб” им. С.Бандеры весь украинский народ и международное сообщество смогут узнать после освобождения наших побратимов из мест лишения свободы”, - отмечается в заявлении.

Как ранее сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, арестованные члены ВО «Тризуб», которые содержатся в Запорожском следственном изоляторе, отрицают, что подвергались пыткам. По информации Генпрокуратуры, об этом они сказали 16 февраля в ходе проведенной прокуратурой Запорожской области с участием представителей центральных и местных СМИ проверки соблюдения требований закона во время пребывания арестованных членов ВО «Тризуб» в Запорожском СИЗО.

Как утверждают в ГПУ, ни один из опрошенных во время проверки не пожаловался прокурору о нарушениях в запорожском СИЗО их конституционных прав.

Справка УНИАН. Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали 11 членов ВО "Тризуб". Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.