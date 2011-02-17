Литвина просят не отменять квоты на украинскую музыку
Обращение общественных организаций
Украинские общественные организации призывают руководство Верховной Рады не рассматривать во втором чтении законопроект, отменяющий квоты на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей, до проведения обстоятельного общественного обсуждения, учета позиций авторов, исполнителей, распространителей и слушателей украинской музыки.
Об этом говорится в открытом обращении ряда общественных организаций на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.
По мнению авторов обращения, последствия поспешного принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании», отменяющего норму о не менее 50% музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в общем объеме вещания теле- и радиостанций, для украинской музыкальной индустрии и культурного пространства могут быть непредсказуемыми.
«По сути, это означает, что телеканалы и радиостанции получат право вообще не транслировать украинскую музыку», - говорится в обращении.
«Не может не возмущать тот факт, что как в названии законопроекта, так и в пояснительной записке к нему, содержится прямая неправда. Европейская конвенция о трансграничном телевидении не запрещает устанавливать квоты на национальный музыкальный продукт в телеэфире, не говоря уже о радиоэфире, которого конвенция вообще не касается», - отмечается также в обращении общественных организаций.
Авторы обращения также обращают внимание, что голосуя за законопроект в первом чтении, депутаты проигнорировали заключение научно-экспертного управления Верховной Рады, которое указывает на несоответствие названия проекта его содержания, несоответствие проекта статьи 11 Конституции Украины, согласно которой государство должно способствовать развитию музыкальной культуры, и рекомендует отклонить закон.
Под данным обращением подписались представители Руха добровольцев «Пространство свободы», Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Гражданского движения «Отпор», ВОО «Не будь равнодушным!" и др.
Как сообщал УНИАН, с подобным обращением к власти также обратилась Общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины», которая призвала власти не допустить отмены существующих квот на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире телерадиоорганизаций. «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» объединяет большое количество артистов и музыкальных продюсеров, среди которых Руслана, Андрей ДАНИЛКО, Ирина БИЛЫК, Александр ПОНОМАРЕВ, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Таисия ПОВАЛИЙ, Ани ЛОРАК и др.