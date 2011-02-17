Литвина просят не отменять квоты на украинскую музыку

Украинские общественные организации призывают руководство Верховной Рады не рассматривать во втором чтении законопроект, отменяющий квоты на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей, до проведения обстоятельного общественного обсуждения, учета позиций авторов, исполнителей, распространителей и слушателей украинской музыки.

Об этом говорится в открытом обращении ряда общественных организаций на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

По мнению авторов обращения, последствия поспешного принятия законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании», отменяющего норму о не менее 50% музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в общем объеме вещания теле- и радиостанций, для украинской музыкальной индустрии и культурного пространства могут быть непредсказуемыми.

«По сути, это означает, что телеканалы и радиостанции получат право вообще не транслировать украинскую музыку», - говорится в обращении.

«Не может не возмущать тот факт, что как в названии законопроекта, так и в пояснительной записке к нему, содержится прямая неправда. Европейская конвенция о трансграничном телевидении не запрещает устанавливать квоты на национальный музыкальный продукт в телеэфире, не говоря уже о радиоэфире, которого конвенция вообще не касается», - отмечается также в обращении общественных организаций.

Авторы обращения также обращают внимание, что голосуя за законопроект в первом чтении, депутаты проигнорировали заключение научно-экспертного управления Верховной Рады, которое указывает на несоответствие названия проекта его содержания, несоответствие проекта статьи 11 Конституции Украины, согласно которой государство должно способствовать развитию музыкальной культуры, и рекомендует отклонить закон.

Под данным обращением подписались представители Руха добровольцев «Пространство свободы», Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, Гражданского движения «Отпор», ВОО «Не будь равнодушным!" и др.

Как сообщал УНИАН, с подобным обращением к власти также обратилась Общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины», которая призвала власти не допустить отмены существующих квот на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире телерадиоорганизаций. «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» объединяет большое количество артистов и музыкальных продюсеров, среди которых Руслана, Андрей ДАНИЛКО, Ирина БИЛЫК, Александр ПОНОМАРЕВ, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Таисия ПОВАЛИЙ, Ани ЛОРАК и др.